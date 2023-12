Ligue 1 : pourquoi le PSG a-t-il joué avec des noms en coréen contre Le Havre ?

Lors de la victoire, ce dimanche 3 décembre, sur la pelouse du Havre (0-2), les joueurs du PSG ont joué avec des noms inscrits en langue coréenne sur leur maillot.

Une première dans son histoire. En déplacement, ce dimanche 3 décembre, au Havre, où ils se sont imposés (0-2), les joueurs du PSG ont évolué sur la pelouse du stade Océane avec des noms inscrits en langue coréenne sur leur maillot.

Une manière pour le club de la capitale d’accroître sa popularité, déjà importante, sur le continent asiatique. Et plus précisément en Corée du Sud. Car le coup d’envoi de la rencontre a été donné à 13h dans l’Hexagone, soit à 21h dans le pays de sa recrue Kang-in Lee.







Arrivé cet été en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, le joueur a permis d’accentuer l’attractivité du PSG en Corée du Sud. «Depuis l'arrivée de Kang-In Lee, le Paris Saint-Germain observe un intérêt grandissant des fans au pays du matin calme», a indiqué le club dans un communiqué. Et le champion de France, qui serait le 3e club le plus suivi dans le pays, a voulu entretenir sa notoriété avec cette opération.

Alors que le PSG a ouvert, avec «succès», une boutique officielle à Séoul en juillet dernier, sa renommée se vérifie d’ailleurs avec les ventes de maillots, celui de Kang-in Lee, véritable icône dans son pays, étant l’un des plus vendus avec Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Et il est possible de se procurer les maillots extérieurs des deux joueurs mais aussi de leurs coéquipiers avec le flocage en coréen sur la boutique en ligne du club.