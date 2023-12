Ligue 1 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match en retard entre Marseille et Lyon

Reporté, le 29 octobre dernier, après le caillassage du bus des Lyonnais, le match en retard de la 10e journée de Ligue 1 entre Marseille et Lyon se jouera, ce mercredi (21h), au stade Vélodrome.

Composition probable de l’OM

Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Ounahi, Kondogbia, Veretout - Sarr, Aubameyang, Harit.

Composition probable de l’OL

Lopes - Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Alvero - Nuamah, Cherki, Moreira - Lacazette.

Arbitre

François Letexier (34 ans) a été désigné pour diriger ce match en retard. Âgé de 34 ans, l’arbitre français devait déjà officier le 29 octobre dernier avant le report de la rencontre en raison du caillassage du bus lyonnais. Et cette saison, il a déjà arbitré les deux équipes. Il était au sifflet lors du match nul de l’OM à domicile contre Toulouse (0-0), et de la défaite de l’OL à Reims (2-0).

Stade

Malgré les incidents survenus, le 29 octobre dernier, la rencontre se jouera sur la pelouse du stade Vélodrome avec des supporters marseillais dans les tribunes. La LFP n’a en effet pas prononcé de huis-clos pour ce match. Les fans lyonnais ont toutefois été interdits de déplacement.

Forme

L’OM, qui n’a pas gagné un match de championnat en novembre et qui restait sur quatre rencontres sans succès, a renoué avec la victoire, le week-end dernier, lors de la réception de Rennes (2-0). En grande difficulté depuis le début de la saison, Lyon n’a remporté qu’un seul match et reste sur deux défaites consécutives contre Lille (0-2) et à Lens (3-2).

Classement

Avant cette rencontre, l’OM occupe la 9e place du classement (17 points), avec dix points de retard sur le podium, et peut passer devant Nantes (8e, 18 points) en cas de succès. De leur côté, les Lyonnais sont bons derniers (7 points) et pourraient revenir à égalité avec Clermont (19e, 10 points) s’ils s’imposent au Vélodrome.

Diffusion TV

Ce match en retard de la 10e journée de Ligue 1 entre Marseille et Lyon sera diffusé en direct et en intégralité à partir de 21h sur Prime Vidéo.