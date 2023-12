Ligue 1 : les supporters seront-ils bientôt interdits de déplacements ?

Deux jours après la mort d’un supporter nantais, en marge du match contre Nice, des mesures pourraient être prises par les autorités pour interdire les déplacements des supporters en France.

«On ne peut pas continuer comme ça dans le foot». Deux jours après la mort d’un supporter nantais, poignardé par un chauffeur VTC avant la rencontre face à Nice, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a exprimé son désarroi, mais aussi son exaspération face aux nombreux incidents et aux violences aussi bien dans les tribunes qu'aux abords des stades. A l’image du bus lyonnais caillassé à Marseille, tout comme celui des supporters de Brest à Montpellier, ou encore le pétard lancé sur la pelouse, toujours à Montpellier.

Et pour enrayer ces agissements et éviter de nouveaux drames, la ministre des Sports envisage toutes sortes de mesures, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de déplacements des supporters. «À situation radicale, mesures radicales», a-t-elle lancé, ce lundi, sur France Inter. «Quand le match présente un risque, il faut s’arrêter sur les déplacements de supporters. C’est incontournable d’avoir un temps de retour à une situation de moindre violence. Ce n’est juste pas possible qu’on ait des forces de l’ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées et maintenant un mort. Basta, ça suffit ! ça suffit !», a-t-elle insisté.

A ce sujet, Amélie Oudéa-Castéra prévoir d’échanger avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, avec la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football, ainsi que l’ensemble des clubs. «Il faut une réponse globale et extraordinairement déterminée», a-t-elle martelé. Et il n’y a plus le temps d’attendre.