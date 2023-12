Dopage : quatre ans de suspension requis contre Paul Pogba après son contrôle positif à la testostérone

Quatre ans de suspension ont été requis par le parquet italien antidopage contre Paul Pogba après son contrôle positif à la testostérone au mois d’août, a rapporté, ce jeudi, la Gazzetta dello sport.

La peine maximum pour Paul Pogba ? Le parquet italien antidopage a requis quatre ans de suspension à l’encontre du joueur français, après son contrôle positif à la testostérone en août dernier à l’issue du match de Serie A entre Udinese et la Juventus (0-3), selon la Gazzetta dello sport. Alors qu’il avait été suspendu provisoirement le 12 septembre dernier, les résultats de la contre-expertise s’étaient également révélés positifs au début du mois d’octobre. Ces résultats seraient dus à un complément alimentaire recommandé par un docteur américain comptant parmi ses amis.

Cette sanction est la peine la plus lourde prévue pour ce type d’infraction. La suspension aurait pu être réduite à deux ans en cas de négociation de peine entre Paul Pogba et les instances italiennes. Mais le joueur, qui a plaidé la prise non intentionnelle affirmant avoir ingéré de l’adrénaline sans le savoir via des compléments alimentaires, aurait refusé, toujours selon la Gazzetta dello sport. Il sera donc jugé devant le tribunal national antidopage à une date qui n’est pas encore connue.

Si sa suspension de quatre ans venait à être confirmée, Paul Pogba, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait être licencié par la Juventus et ne sera pas autorisé à rejouer avant 2027. Il sera alors âgé de 34 ans. Dans ce cas de figure, la suite de sa carrière s’inscrirait plus que jamais en pointillés.