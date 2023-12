NBA : les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers en finale du tournoi de mi-saison

Respectivement opposés aux Milwaukee Bucks et aux New Orleans Pelicans, les Indiana Pacers et les Los Angeles Lakers ont obtenu leur billet pour la finale de l'In-Season Tournament, un tournoi en pleine saison régulière organisé par la NBA pour la première fois.

Une finale pour entrer dans l’histoire de la NBA. Les Los Angeles Lakers de LeBron James et les Indiana Pacers de Tyrese Haliburton se sont qualifiés, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour la finale du tournoi de mi-saison de la NBA.

THE CHAMPIONSHIP IS SET





One game to decide who wins the #NBACup!





The Pacers and Lakers will meet in the first-ever NBA In-Season Tournament Championship Saturday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/qMfkX9WPrN — NBA (@NBA) December 8, 2023

La franchise de l’Indiana a été la première à décrocher son billet pour la finale du In-Season Tournament en s’imposant dans la douleur face aux Milwaukee Bucks (128-119), menés par un Giannis Antetokounmpo en feu (37 points, 10 rebonds). Les Pacers ont finalement su faire la différence dans les dernières minutes de la rencontre grâce à leur jeune meneur, Tyrese Haliburton, auteur d’un match solide avec 27 points et 15 passes, mais surtout de paniers précieux pour plier la rencontre.

TYRESE HALIBURTON, ARE YOU KIDDING ME?!





27 PTS, 15 AST





Pacers/Bucks on ESPN



Winner advances to Championship in Las Vegas on Saturday pic.twitter.com/fr6PhgMj21 — NBA (@NBA) December 8, 2023

Plus tard dans la soirée, ce sont les Los Angeles Lakers qui ont obtenu leur place en finale du tournoi, dont la phase finale se déroule à Las Vegas, en surclassant largement les New Orleans Pelicans (133-89). La bande à l’infatigable LeBron James (30 points, 8 passes, 5 rebonds en 20 minutes) n’a pas eu besoin de forcer face à Zion Williamson et la franchise de Louisiane a explosé en plein vol dès le second quart-temps : seulement 59 points inscrits sur les trois derniers quart-temps pour les Pelicans, contre 104 inscrits par la franchise californienne.

LeBron James came out in ATTACK MODE to lead the Lakers to the Championship of the NBA In-Season Tournament





30 PTS / 9-12 FGM / 4-4 3PM / 8 AST / 23 MIN





The Lakers and Pacers will meet in the first-ever NBA In-Season Tournament Championship Saturday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/fKZehP4Ko3 — NBA (@NBA) December 8, 2023

Les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers s’affronteront dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre à 2h30 du matin, heure de Paris, pour le titre final dans ce tournoi inédit.

En jeu, 500.000 dollars pour chaque joueur de l’équipe titrée, et 200.000 dollars pour chaque finaliste, un trophée à soulever et une médaille de vainqueur de la compétition.