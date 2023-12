Victor Wembanyama contre LeBron James : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match NBA Lakers-Spurs ?

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs affrontent LeBron James et les Los Angeles Lakers dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 décembre. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne TV le regarder.

Choc des générations. Victor Wembanyama va affronter pour la première fois de sa carrière LeBron James, mercredi puis vendredi à San Antonio, pour un duel NBA attendu depuis que la star des Lakers a adoubé le jeune Français.

Les San Antonio Spurs restent sur une série record pour la franchise de 17 défaites consécutives après leur revers à Houston lundi, alors que les Los Angeles Lakers viennent de remporter samedi la toute nouvelle Coupe NBA.

«Wemby» face à une idole

Les deux rencontres marquent une première sur un parquet entre la plus grande star NBA, LeBron James, toujours au sommet pour sa 21e saison à près de 39 ans (le 30 décembre), et le jeune Victor Wembanyama (19 ans), prodige à l'agilité unique pour sa taille (2,24 m), annoncé comme un des futurs patrons du basket mondial. Drafté en N.1 par les Spurs au mois de juin, «Wemby», qui tourne en moyenne à 18,8 points par match, 10,6 rebonds, 2,6 passes et 2,8 contres, est le rookie le plus attendu depuis l'arrivée dans la ligue de James en 2003, alors que le Français n'était pas né.

«LeBron est une idole, quelqu'un que j'ai vu sans arrêt à la TV enfant, ça rend cette rencontre d'autant plus spéciale, a expliqué l’ancien joueur de Boulogne-Levallois. C'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de bons conseils à donner, un savoir immense, une expérience, c'est quelqu'un dont je peux apprendre c'est certain.»

Programme TV

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs/NBA

Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 décembre

2h du matin sur beIN SPORTS 1.