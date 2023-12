NBA : les San Antonio Spurs rendent maladroitement hommage à Tony Parker avec le rappeur Gradur

Intronisé au Hall of Fame en août dernier, Tony Parker a reçu un nouvel hommage des San Antonio Spurs ce dimanche 17 décembre avec une actualisation de son maillot retiré et accroché au plafond du Frost Bank Center. Avec une sortie musicale plus que surprenante.

Une séquence de quelques secondes qui a surpris de nombreux amateurs de la balle orange dans la francophonie. Honoré ce dimanche 17 décembre lors de la mi-temps entre les San Antonio Spurs et les New Orleans Pelicans, l’ancien basketteur français Tony Parker a eu le droit à une cérémonie d’hommage, avec une actualisation de son maillot retiré, portant la mention «Hall of Fame», qu’il a intégré au mois d’août dernier.

Mais de nombreux journalistes français présents sur place, ainsi que des fans devant leurs écrans, ont été surpris par le choix musical des Spurs à l’issue de la cérémonie dédiée au meneur qui a évolué au Texas de 2001 à 2018, puisque le titre «Ne reviens pas», interprété par les rappeurs Gradur et Heuss l’Enfoiré, a été diffusé.

La @FFLose qui conseille les Spurs pour leur playlist en Français quand ils rendent hommage à Tony Parker pic.twitter.com/wQ8baJ5Jsf — Benoit Dujardin (@benduj) December 17, 2023

Une chanson diffusée, par pure coïncidence, dans un timing douteux puisque les paroles indiquent «Eh ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi», alors que Tony Parker est aperçu en train de quitter le parquet.

Un hommage à Tony Parker, mais un nouveau naufrage pour «Wemby»

Par le passé, d’autres franchises de NBA avaient surpris leurs fans par des choix musicaux aléatoires afin de rendre hommage à leurs légendes, à l’image des Dallas Mavericks. En 2019 et à l'occasion du dernier match de Dirk Nowitzki, en larmes durant l'hommage, la franchise texane avait diffusé une vidéo d’adieu au rythme de «Premier Gaou» de Magic System.

At the end of this video, we were all in tears. Even Dirk. #GOAT pic.twitter.com/mhZANQX4h7 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 10, 2019

Le monde du ballon rond, aussi, n’a pas été épargné par ce genre d’incident avec une vidéo de présentation mémorable pour l’arrivée de l’international camerounais Stéphane Mbia au club de Fuenlabrada, avec des paroles de Vegedream qui se passent de commentaires.

ça ne surpassera jamais la video de presentation de stephane mbia par son club de Fuenlabrada l'année dernière pic.twitter.com/RO7TOhtZ6Q — Brian Peppers (@jpnaftal) July 21, 2022

Malgré la présence de Tony Parker pour sa cérémonie d’hommage, les Spurs ont sombré face aux Pelicans (110-146), avec un Victor Wembanyama toujours aussi précieux (17 points, 13 rebonds, 4 passes, 4 contres), mais esseulé.