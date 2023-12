PSG : une équipe complètement remaniée pour affronter Metz ?

Pour son dernier match de l’année, mercredi soir (21h), contre Metz en Ligue 1, le PSG pourrait présenter une équipe complètement remaniée.

Terminer l’année en beauté. C’est l’objectif du PSG pour son ultime rendez-vous, ce mercredi (21h), avant la trêve hivernale. Et pour affronter Metz (21h), pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, Luis Enrique devrait encore innover avec une équipe complétement remaniée par rapport à celle alignée dimanche dernier, à Lille (1-1) en raison notamment du forfait d’Ousmane Dembélé. S’il ne devrait pas y avoir de surprise au poste de gardien avec le retour de Gianluigui Donnarumma dans la cage parisienne, après avoir purgé ses deux matchs de suspension, la défense pourrait encore être repensée.

quelle position pour Kylian Mbappé ?

Remplaçant à Lille, Achraf Hakimi devrait laisser sa place sur le côté droit, alors que Nordi Mukiele est pressenti pour évoluer à gauche à la place de Lucas Hernandez. Dans l’axe, Danilo Pereira, déjà aligné face au Losc, pourrait être reconduit. Reste à savoir s’il jouera au côté de Marquinhos ou Milan Skriniar, qui était sur le banc à Lille avant d’entrer en jeu en fin de match.

Le milieu de terrain pourrait être composé de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et de Marco Asencio. Entré en jeu à Dortmund et à Lille, l’international espagnol, blessé au pied avec l’équipe d’Espagne début septembre, pourrait retrouver une place de titulaire, à moins que son compatriote Carlos Soler ne lui soit préféré. Les principales interrogations concernent l’animation offensive. Et notamment la position de Kylian Mbappé.

Le n°7 parisien sera-t-il une nouvelle fois aligné en pointe ou retrouvera-t-il le côté gauche ? En fonction de son positionnement, il pourrait être accompagné par Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, même si Kang-in Lee, Marco Asensio et Gonçalo Ramos sont autant d’alternatives pour constituer l’attaque parisienne.