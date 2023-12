Manchester City : pourquoi Erling Haaland ne pourra-t-il pas jouer la finale du Mondial des clubs ?

Alors que Manchester City affrontera le club brésilien de Fluminense, ce vendredi (19h), en finale du Mondial des clubs, Erling Haaland ainsi que Jérémy Doku et Kevin De Bruyne ne pourront pas participer à la rencontre.

Une absence de marque. Manchester City va disputer, ce vendredi (19h), la finale du Mondial des clubs contre le club brésilien de Fluminense. Le club anglais, vainqueur de la Ligue des champions en juin dernier, a décroché son billet en battant facilement en demi-finale les Japonais d’Urawa Red Diamonds (3-0). Une victoire acquise sans Erling Haaland, ni Jérémy Doku et Kevin de Bruyne, blessés et qui ont assisté au succès de leur équipe depuis les tribunes du stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie saoudite).

Et l’attaquant norvégien, tout comme les deux joueurs belges ne pourront pas jouer la finale. Peu importe l’évolution de leur blessure respective d’ici à la rencontre. Car selon le règlement de la compétition, seuls les 23 joueurs inscrits sur la feuille de match pour la demi-finale sont autorisés à disputer le match pour le titre. Ce qui n'était donc pas le cas des trois joueurs.

Touché à un pied, Erling Haaland avait déjà manqué les trois derniers matchs des Citizens, contre Luton (victoire 1-2) et Crystal Palace (2-2) en Premier League ainsi que face à l’Etoile rouge de Belgrade en Ligue des champions (victoire 2-3). Il pourrait renouer avec la compétition à l’occasion des deux rencontres programmées avant la fin de l’année sur la pelouse d'Everton (27 décembre) et contre Sheffield United (30 décembre). Même si aucune date de retour n'a encore été fixée. Tout comme pour Kevin de Bruyne et Jérémy Doku.