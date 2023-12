Neymar : les larmes glaçantes du Brésilien lors de sa rééducation (vidéo)

Neymar, actuellement blessé, a partagé une vidéo dans laquelle on le voit hurler de douleur pendant une séance de rééducation.

Des images qui glacent. Gravement blessé au genou en octobre dernier lors d’Uruguay-Brésil, Neymar souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit le Brésilien en larmes pendant sa rééducation.

بكاء نيمار في الجلسات العلاجية. pic.twitter.com/IyKtbs1OPH — أخبار الهلال (@hilalstuff) December 20, 2023

Forfait pour toute la saison et a priori pour la Copa America 2024 (20 juin - 16 juillet aux États-Unis), l’international brésilien, qui évolue à Al Hilal (Arabie Saoudite), a fait le point sur sa rééducation. Sur les images, Neymar crie sa douleur et pleure par moments lors d'une séance particulièrement intense. Il admet avoir passé «un mois à pleurer et à souffrir beaucoup».

Toujours en convalescence, l’ancien joueur du PSG se veut tout de même optimiste pour revenir le plus rapidement possible.

A noter que le médecin de l'équipe brésilienne, Rodrigo Lasmar, a mis en garde contre un retour précipité d'une blessure aussi grave.

Parti l’été dernier du PSG, Neymar a rejoint le club saoudien d'Al-Hilal cet été, mais n'a fait que cinq apparitions.