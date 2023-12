PSG-Metz : Alexandre Letellier retenu dans le groupe parisien après son home-jacking

Victime d’un violent home-jacking, dans la nuit de lundi à mardi, Alexandre Letellier a été retenu dans le groupe du PSG pour affronter le FC Metz, ce mercredi soir (21h), en Ligue 1.

Une manière de tourner la page. Victime, avec sa femme et ses deux enfants, d’un violent home-jacking en début de semaine, Alexandre Letellier a été retenu dans le groupe du PSG pour le match face au FC Metz, ce mercredi soir (21h), en Ligue 1. Il sera la doublure de Gianluigi Donnarumma, qui sera de retour dans la cage parisienne après avoir purgé ses deux matchs de suspension, alors que Keylor Navas et Arno Tenas sont blessés et forfait.





Le groupe parisien pour #PSGFCM ! #Ligue1 pic.twitter.com/hgMirPNB9z

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h du matin, quatre individus ont pénétré à l’intérieur de sa maison, situé dans les Yvelines (78), en brisant la fenêtre d’une chambre et ont menacé le gardien parisien et sa famille. Sa femme a même reçu un coup de poing au visage alors qu’elle tenait l’un de ses enfants dans les bras. Les malfaiteurs avaient commencé à réunir des objets de luxe dans deux valises. Mais la police est rapidement arrivée sur les lieux et a interpellé trois des quatre individus.

Alexandre Letellier n’est pas le seul à faire son retour. Gonçalo Ramos, qui a manqué les deux derniers matchs en raison d’un virus, a été retenu par Luis Enrique pour cette dernière rencontre de l’année. Et l’attaquant portugais peut prétendre à une place de titulaire au sein de l’attaque parisienne, en raison notamment du forfait d’Ousmane Dembélé. Alors que son frère Kylian fête ses 25 ans, ce mercredi, Ethan Mbappé est lui à nouveau présent dans le groupe de 21 joueurs concoctés par le coach espagnol. Reste à savoir s’il disputera ses premières minutes avec les professionnels, neuf jours avant son 17e anniversaire (29 décembre).