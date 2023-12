Running : comment bien s’équiper pour courir en hiver ?

Qu’est-ce qui vous fait courir en hiver ? Ce n’est évidemment pas le temps. Entre le froid glacial, le vent ou la pluie, les conditions météorologiques n'aident pas. Mais la motivation et surtout des accessoires adéquates peuvent booster l’envie. Voici ce qu’il faut pour être parfaitement équipé.

Si selon une étude, menée par Kantar et STEF, 36 % des Français estiment que l’hiver n’est pas une saison propice à faire davantage de sport, et qu’un tiers des sportifs réduisent leur activité dès que le mercure descend, il convient de bien s’équiper pour pratiquer. Voici une panoplie adéquate pour poursuivre son entraînement.

Haut à manches longues flow Circle

Placées sur les manches, les quatre bandes réfléchissantes offrent une visibilité maximale pour chaque entraînement en extérieur. Parfait pour le running, il possède un trou pour les pouces et pour votre montre sur chaque avant-bras.

Haut à manches longues flow, Circle, 110 €

T-shirt manches longues KIPRUN

Avec la présence de composant respirant et l’absence de coutures latérales, ce t-shirt manches longues de running assure un confort optimal entre 10 et 20°C.

T-shirt Running manches longues Kiprun, Décathlon, 25 €

Veste running KIPRUN

Avec son panneau avant, cette veste de running hiver assure un confort optimal pour des températures inférieures à 5°C

Veste running KIPRUN, Décathlon, 50 €

Veste de running Zeroweight Insulator

La veste Zeroweight Insulator est chaude grâce à son isolation synthétique Freudenberg issue de bouteilles en plastique recyclées. Composée de 91% de fibres recyclées, sa matière coupe-vent est quadriextensible pour une grande liberté de mouvement. Une capuche garnie d’isolation légère, des poches zippées pour les mains et des éléments réfléchissants complètent ce vêtement de running essentiel prêt à accumuler les kilomètres par températures négatives.

Veste de running Zeroweight Insulator, Odlo, 209,95€

Short Isolda II

Le short de running 2 en 1 ISOLDA est conçu pour courir sans éprouver aucune gêne. Doté d'une ceinture à la taille et d'un cordon de serrage pour garantir un ajustement sûr et ferme, ce short vous assurera un excellent maintien et une bonne liberté de mouvement grâce à son cuissard intégré.

Short, Isolda II, 19,99 €

Collant KIPRUN

Avec son composant respirant et l'absence de coutures à l'entrejambe, ce collant de running assure un confort optimal en dessous de 15°C.

Collant KIPRUN, Décathlon, 35 €

Bandeau Barts

Se réchauffer ou garder la tête au chaud avec le bandeau Fleece de Barts. Fabriqué de matière polaire douce, le bandeau protège efficacement du froid.

Barts, Fleece Headband, 19,99 €

Gants de running tactiles KIPRUN

Des gants de running parfaits pour courir par temps frais ou froid mais aussi pour utiliser son smartphone puisqu’ils sont tactiles.

Gants de running tactiles Homme-Femme Kiprun, Décathlon, 9 €

Chaussettes de running

Les chaussettes de running possède une bande de compression sous la voute plantaire qui offre une tenue confortable et ajustée et les aérations sur le dessus du pied réduisent la transpiration.

Chaussettes de running speedy high, Circle, 22 €

Supernova Rise d’Adidas

Le 1er décembre dernier, Adidas a présenté sa nouvelle gamme Supernova dont la Supernova RISE. Cette paire exclusivement dédiée au confort des coureurs est adaptée à tous types de coureurs du quotidien. Elle possède une tige retravaillée de bout en bout, une semelle intermédiaire Dreamstrike+ en super-mousse et un système de tiges Support Rod System pour un confort et un amorti optimal.

Supernova Rise, Adidas, 150€

Chaussures KS900 LIGHT

Légère et amortissante pour les sorties en course à pied jusqu'au marathon, cette chaussure apporte le meilleur compromis entre amorti et légèreté pour avaler les kilomètres en entraînement comme en compétition.

Chaussures running Homme - KIPRUN KS900, Décathlon, 100 €

Chaussures Altra Mont Blanc

La trail racer légère à haut amorti, équipée de caractéristiques optimales pour vous emmener sur tous les terrains.

Chaussures Altra Mont Blanc femme, 190 €

Sac à dos

Ce gilet de trail Zyrox Vest léger et pratique est conçu pour accompagner au mieux lors des sorties trail, courtes ou longues et sur tous les types de terrains.

Sac à dos, Zyrox Vest 6, 29,99 €

Peignoir Therma Change, Speedo

Pour les plus téméraires qui voudraient tenter d’aller se baigner à la mer par ce temps, la marque de maillots de bain Speedo a lancé un nouveau produit multifonctionnel, technique et haut de gamme qui vient s’ajouter à la nouvelle gamme de maillots de bain en eau libre «Wild». Le peignoir Therma Change a été conçu pour combiner fonctionnalité, polyvalence et style. Il est fabriqué avec l'Hydroshell de Berghaus, un tissu ripstop entièrement imperméable, coupe-vent, respirant et durable fabriqué à partir de fibres recyclées. Le poncho Therma Change offre une protection optimale contre les éléments tels que la pluie et le vent.

Peignoir Therma Change, Speedo, 300 €

Genouillère

L’hiver, c’est aussi la période des petites blessures et notamment au genou. L’idéal est donc de porter une genouillère. La Ligaction pro Expert est une orthèse pour la compression médicale et la stabilisation du genou qui s’utilise en reprise de sport ou à la suite d’une blessure.

Ligaction Pro Expert, Velpeau, 102,29€

AllTrails, l'application pour trouver des sentiers

Il y a l'équipement mais il faut aussi trouver de bons coins pour courir. Pour les fêtes de fin d'année, AllTrails présente justement les sentiers les plus populaires à découvrir lors des vacances de fin d'année en famille : Lac du Héron - Villeneuve d'Ascq, Boucle de Aghje et Pagliaghji – Rutali, Cirque de l'Infernet - Max Nègre - Les Fenestrelles, Calanque de Sormiou – Marseille, Le Puy de Pariou – Orcines, Canal d'Olivet – Olivet, Les Trois Châteaux de Ribeauvillé – Rocher du Kahlfels – Ribeauvillé, Cascades du Hérisson - Menétrux-en-Joux, Pointe du Grouin - Pointe du Chatry – Cancale, Tour du Cap Ferret - Lège-Cap-Ferret, Les Falaises d'Etretat – Etretat et Parc des Buttes-Chaumont - Le Pré Saint-Gervais.

AllTrails, application disponible sur Google Play et AppleStore

Marbré chocolat de Max De Génie

Après l’effort, le réconfort. Max de Génie propose une gamme naturellement sans gluten. Une préparation gourmande idéale pour retomber en enfance et retrouver le plaisir de cuisiner en famille et tout ça avec impact réduit sur la glycémie et avec 40% de sucres en moins et fabriquée de façon artisanale dans notre atelier en Ile-de-France.

Marbré chocolat de Max De Génie, 6,50 €