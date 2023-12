Boxe : voici l’énorme fortune accumulée par Anthony Joshua dans sa carrière

Anthony Joshua, qui affronte ce samedi 23 décembre Otto Wallin à Riyad (Arabie saoudite), est l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire mais aussi l’un des mieux payés de la planète.

A 34 ans, Anthony Joshua, qui ne détient plus aucune ceintures des poids lourds depuis ses défaites contre Oleksandr Usyk, restent tout de même l’un des boxeurs les plus «bankables» et lucratifs au monde. S’il n’est évidemment pas à la hauteur du maître en la matière, à savoir Floyd «Money» Mayweather, «AJ» s’en sort très bien en matière de portefeuilles.

Anthony Joshua a en effet gagné un montant estimé à 230 millions d’euros grâce à ses combats. Un montant qui devrait monter à 290 millions d’euros à en croire Deontay Wilder, qui a confié que le Britannique allait toucher 57,6 millions d’euros pour ses deux prochains combats (Otto Wallin et a priori Deontay Wilder).

Sponsorisé par de grandes marques

Dans le détail, celui qui compte 3 défaites en carrière (2 fois contre Oleksandr Usyk, 1 fois contre Andy Ruiz Jr) a empoché à elle seule 17,2 millions d’euros grâce à son affrontement emblématique à Wembley avec Wladimir Klitschko en 2017. Et la victoire de Joshua contre Joseph Parker un an plus tard lui a permis de remporter un peu moins de 15 millions d’euros. Cependant, AJ a récolté la somme colossale de 78,1 millions d’euros lorsqu'il a récupéré ses titres WBA, IBF, IBO et WBO contre Andy Ruiz en décembre 2019. Avant de rentrer chez lui avec un total combiné de 86,4 millions d’euros après ses défaites contre Oleksandr Usyk en 2021 et 2022.

En dehors du ring, AJ, qui possède une collection de voitures d'un million d’euros, est l'un des athlètes de boxe les plus «commerciables» et est sponsorisé par de grandes marques comme Under Amour, Lucozade, Beats ou encore Hugo Boss.

Enfin, il est aussi bon de noter qu’avec son statut de célébrité, Anthony Joshua touche aussi de belles sommes grâce à ses publications sur Instagram.

