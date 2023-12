WEC – Loïc Duval : «En 2024 ? Se battre pour les podiums et gagner Le Mans»

Après sa première saison complète en WEC au volant de la Peugeot 9X8, le pilote français Loïc Duval est désormais tourné vers 2024 et de très jolis objectifs notamment les 24 Heures du Mans comme il l’a confié à CNEWS.

Une première saison un peu compliquée mais qui en appelle une prochaine meilleure. Au volant de la Peugeot 9X8, Loïc Duval s’est adjugé un podium à Monza (Italie) lors de cette saison 2023 du Championnat du monde d’Endurance de la FIA. Mais celui qui est aussi consultant Canal+ compte bien revenir en 2024 pour viser beaucoup plus haut.

Quel regard portez-vous sur la première saison complète de la Peugeot 9X8 en WEC ?

Loïc Duval : «Il y a eu du bon et du moins bon. Ça a été une saison difficile dans son ensemble. Je pense que nous avons démarré par le plus difficile à Sebring (Etats-Unis). Ce n’était pas un circuit simple, il était très particulier. Commencer là-bas, ne nous a pas forcément aidé. Mais par la suite nous avons progressé jusqu’à l’événement de l’année, les 24 Heures du Mans. Le Mans reste le point fort de notre saison, car jusqu’à 3h du matin nous nous battions aux avant-postes, à la régulière. Sur la deuxième partie de saison, nous avons pu avoir un retour sur investissement avec une troisième place glanée à Monza. Nous étions vraiment performants là-bas. On est en train de se préparer au mieux pour 2024. On aurait aimé que 2023 soit une saison avec un peu plus de performance, mais là, on se prépare en mieux pour 2024.»

Justement, quels seront les objectifs en 2024 ?

Loïc Duval : «Je pense que maintenant l'objectif est clair, c'est d'être régulièrement là pour se battre pour les podiums. Et évidemment Le Mans, l'objectif sera de gagner. Après ça reste une course un peu particulière. Pour la voiture, le côté technique, la fiabilité, la performance, c'est quelque chose, mais il faut réussir à avoir une vision globale de de la course.»

Ce sont les objectifs d’équipe mais, pour toi, quels sont tes objectifs personnels ?

Loïc Duval : «C'est un peu la même chose parce que si on est régulièrement sur les podiums, c'est que moi aussi j’ai fait mon job. Après oui, l'objectif, comme pour tout le monde, c'est de gagner Le Mans. Ca reste un peu le Graal de notre championnat. Il y a bien sûr un championnat qu'on souhaite tous gagner, mais si on devait dire entre être champion du monde ou gagner les 24 Heures du Mans, je pense que tout le monde prend les 24 Heures.»

Est-ce que pour un championnat comme le WEC qui vise à se développer, ce n’est pas négatif de mettre les 24 Heures du Mans en priorité devant le championnat ?

Loïc Duval : «Non pas vraiment parce que ça reste un championnat du monde et que tout sportif veut être champion du monde dans son sport, sa discipline. Ca reste quelque chose d’exceptionnel. Mais si je devais comparer ça avec le football, c’est comme la Coupe du monde et la Champions League. Ca n’a pas la meme saveur. Les deux sont très proches mais Le Mans, ça reste Le Mans. Il y a un héritage, une histoire donc forcément ça reste une priorité.

Le WEC devrait attirer de plus en plus les regards en 2024

Et toi, tu as grandi pas très loin du Mans donc tu dois en avoir des souvenirs…

Loïc Duval : «A titre personnel, déjà je suis Français et je pilote pour un constructeur français donc c’est quelque chose de très fort. Et je suis né à Chartres (Eure-et-Loir), j'ai tous mes potes et ma famille à Chartres donc c'est un petit peu mon jardin et c'est vraiment ma course à domicile.»

Qu’est-ce que cela représente d’être pile WEC en hypercar ?

Loïc Duval : «J’en suis ravi. Je suis très heureux d’être présent sur la grille de départ et au sein d’une discipline que j’aime. C'est un plaisir de participer au championnat alors qu’il y a autant de constructeurs, d’équipes et de pilotes présents. Et je sens que 2024 sera encore plus fantastique. C'est une discipline qui devrait attirer de plus en plus les regards.»

Est-ce que tu penses à l’après-carrière ?

Loïc Duval : «Oui et non. Tu y penses parce qu’on te pose la question un peu plus souvent avec ton âge (41 ans). Mais pour le moment, je me sens bien dans ce que je fais, je performe encore donc je ne me pose pas trop la question. Après je découvre aussi d'autres trucs à côté. Je commente des Grands Prix en Formule 1 sur Canal+ en tant que consultant, je vis d'autres choses, je regarde certaines choses un petit peu différemment. Mais je pense que j’ai encore quelques années à vivre au haut niveau mais c’est sûr qu’à terme, il faudra y reprenser.»