Neymar s'offre une croisière à son nom et invite 4.000 personnes à bord du navire

Lors de son repos forcé dû à une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Neymar s’est fait remarquer en s'offrant une croisière de luxe et en y invitant plus de 4.000 personnes.

La convalescence de Neymar n’est pas de tout repos. Éloigné des terrains à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le joueur brésilien est bien occupé. Lundi 25 décembre dernier, jour de Noël, «Ney» s'est offert une croisière de luxe, le MSC Preziosa, rebaptisée «Ney (em Alto) Mar» (Neymar en haute mer), afin d’y donner une fête géante où 4.000 personnes étaient conviées, a rapporté le Parisien.

L’ancien joueur du PSG a donc donné rendez-vous aux 4.000 convives sur le quai du port de Santos au Brésil au matin. Ils ont tous embarqué à bord du paquebot de 330 mètres de long, pour «72 heures d’audace et de bonheur», en présence de Neymar bien évidemment, le tout à condition de pouvoir louer une cabine dont le prix varie entre 1.000 et 6.000 euros.

À ce prix-là, tout était compris dans la croisière : les repas, la balade avec escales, mais également les activités comme le bowling ou l’un des plus grands toboggans du monde. Par ailleurs, plus d’une trentaine de concerts étaient au programme... «Tout ce que Ney aime le plus en dehors des terrains» résumait en bref le programme destiné aux passagers.

Une croisière qui ne fait pas l'unanimité

Cependant, les convives ont eu bien du mal à apercevoir la star du séjour. Entre une partie de poker et des concerts en zone VIP, le joueur brésilien s’est fait rare. Pour les passagers, trois fêtes étaient prévues : soirée tropique, blanche et déguisée. Il y avait également un cinéma 4D et un simulateur de Formule 1.

Malheureusement pour le joueur d’Al-Hilal, cette croisière n’a pas fait l’unanimité au Brésil. «Au Brésil, ce bateau a suscité beaucoup de controverses. Beaucoup disent déjà qu’il s’agit d’un retraité, ou d’une popstar... Soyons honnêtes, un footballeur professionnel qui se remet de ce type de blessure n’organiserait jamais de fêtes comme ça... C’est du Neymar tout craché !» a confié Raul Moura, correspondant pour ESPN, au Parisien.

Même si la star brésilienne est apparue régulièrement en béquille et entourée de kinés, cette croisière n’est pas passée auprès de l’opinion publique.