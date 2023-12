«Je serai un Spurs jusqu’à la fin de mes jours» : les adieux émouvants d’Hugo Lloris à Tottenham (vidéo)

Après onze saisons passées à Tottenham, Hugo Lloris a fait ses adieux, ce dimanche, au club anglais en marge du match contre Bournemouth (3-1) avant de rejoindre les États-Unis et le Los Angeles FC.

Le point final d’un très long chapitre. Après onze saisons passées sous le maillot de Tottenham, Hugo Lloris a fait ses adieux, ce dimanche, au club anglais et aux supporters des Spurs, en marge du match de Premier League remporté face à Bournemouth (3-1). À la mi-temps de la rencontre, après la diffusion d'une vidéo sur les écrans géants retraçant son parcours, le gardien de but français est entré sur la pelouse sous une pluie battante et s’est adressé aux fans de la formation londonienne.

«J’ai profité de chaque minute ici. Le temps est venu pour moi de vous dire adieu, mais c’est un adieu en tant que joueur, pas en tant qu’homme, car je serai un Spurs jusqu’à la fin de mes jours», a-t-il notamment déclaré non sans une pointe d’émotion.

Hugo Lloris fait ses adieux à la mi-temps de Tottenham / Bournemouth





Le gardien français va rejoindre le Los Angeles FC après 11 ans chez les Spurs pic.twitter.com/JYXPykazou — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 31, 2023

Il a également eu un mot pour remercier les supporters et l’ensemble des salariés du club. Il a ensuite reçu un trophée des mains de Ledley King, lui aussi ancien capitaine de Tottenham, avant de quitter la pelouse du Tottenham Stadium qu’il n’avait plus foulé depuis le mois d’avril dernier après une défaite contre Newcastle (6-1).

Arrivé à l’été 2012 en provenance de Lyon, il avait disputé ce jour-là le dernier de ses 447 matchs avec les Spurs. Si le club a «évolué» durant son passage, il n’a pas remporté le moindre titre, échouant notamment en finale de la Ligue des champions contre Liverpool en 2019.

À 37 ans, Hugo Lloris va désormais écrire une nouvelle page de sa riche carrière en rejoignant les États-Unis et le Los Angeles, vainqueur de la Major League Soccer en 2022 et battu par le Crew de Colombus en finale le 9 décembre dernier. Et ses débuts sont prévus le 24 février prochain contre Seattle.