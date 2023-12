Ligue 1 : attendu au PSG, Gabriel Moscardo va être opéré d'un pied

Gabriel Moscardo a annoncé qu'il allait subir une opération au pied gauche et manquer les trois prochains mois de compétition. Le transfert du Brésilien au PSG n'est toutefois pas remis en cause, selon les informations de L’Équipe.

Une rentrée décalée. Le milieu des Corinthians Gabriel Moscardo, attendu cet hiver au Paris Saint-Germain, a annoncé, ce dimanche 31 décembre, devoir subir «dans les prochains jours» une «opération du pied» qui l'éloignera des terrains «pour les trois prochains mois».

«Je voudrais annoncer à tout le monde ma décision que dans les prochains jours, je vais subir une petite opération du pied gauche», a expliqué le joueur de 18 ans, qui a fait ses débuts professionnels chez les Corinthians en 2023. «Après des tests récents, il semble nécessaire d'avoir cette opération préventive qui devrait me tenir hors des pelouses pour les trois prochains mois», a-t-il précisé sur Instagram.

Contacté par l'AFP dimanche soir, le PSG n'a pas réagi. Moscardo était arrivé vendredi à Paris pour passer des examens médicaux au Campus PSG aux côtés d'une autre recrue attendue du mercato hivernal, le défenseur central brésilien Lucas Beraldo, âgé de 20 ans.

Vendredi, une source proche du club indiquait à l'AFP que le contrat des joueurs devait être signé très prochainement, «s'inscrivant parfaitement dans la nouvelle transformation du club» : sois jeune, non «bling-bling», important pour le collectif et financièrement viable, avec des longs contrats pour que les frais soient amortis, et des salaires bas avec revalorisation au fur et à mesure.