«Ce n’est pas un sujet qui dépend de moi» : Luis Enrique se montre très ferme sur l’avenir de Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et peut signer dans le club de son choix, Luis Enrique a été interrogé, ce mardi, sur l’avenir de son attaquant. Il s’est montré très ferme.

L’avenir de Kylian Mbappé est à nouveau au cœur de toutes les attentions. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’attaquant français est libre de s’engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier. Une situation qui est loin d’être évidente à gérer pour le club de la capitale et son entraîneur. Et interrogé, ce mardi, sur la gestion et le futur de son joueur, Luis Enrique s’est montré très ferme.

«Comment je vais le gérer ? Comme je l’ai toujours fait jusqu’à maintenant», a confié le coach espagnol, à la veille du Trophée des champions contre Toulouse. Relancé sur le sujet et l’éventualité d’une deadline posée pour que le dossier soit réglé, il a été tout aussi expéditif. «Ce n’est pas un sujet qui dépend de moi. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question», a-t-il lâché.

Le Real Madrid en embuscade

Et les questions autour de l’avenir de Kylian Mbappé pourraient régulièrement revenir dans les prochaines semaines. Malgré la situation, le PSG se veut serein et n’a pas perdu espoir de prolonger une nouvelle fois le capitaine de l’équipe de France. Comme en 2022. Mais le Real Madrid ne désespère pas non plus de s’attacher ses services. Le club espagnol pourrait même lui poser un ultimatum pour qu’il prenne une décision.

En Angleterre, Liverpool est à l’affût. Mais son arrivée pourrait être compliquée sur le plan financier. Encore une fois, la balle est dans le camp de Kylian Mbappé, qui va devoir à nouveau choisir entre partir ou prolonger.