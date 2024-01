Football : un international croate s’engage avec son club formateur et touchera un euro par mois

Sans club depuis la fin de son contrat avec Hadjuk Split, l’attaquant croate Nikola Kalinic s’est engagé, ce mercredi, avec… Hadjuk Split, où il touchera un euro par mois.

Il est de retour au bercail. Sans club depuis cet été et la fin de son contrat avec Hadjuk Split, Nikola Kalinic s’est engagé, ce mercredi, pour cinq mois avec… Hadjuk Split. L’attaquant, âgé de 35 ans, a été formé au sein du club croate avant d’évoluer notamment à la Fiorentina, à l’AC Milan, l’Atlético Madrid, l’AS Roma ou encore Hellas Vérone et de revenir dans son équipe de cœur.

Hajduk Split sign Nikola Kalinić as free agent on 5 month contract… on €1 salary. Yes, €1!





“This was easiest deal in my 3 years at Hajduk — it’s 1€ salary”.





“Nikola returns with one aim, help Hajduk to win the title after 19 years”, says director Mindaugas Nikoličius. pic.twitter.com/ldG2PWfxLj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024