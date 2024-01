Football féminin : deux coéquipières de l’OL se sont fiancées

Coéquipières à Lyon, l’Australienne Ellie Carpenter et la Néerlandaise Danielle Van de Donk ont annoncé, ce lundi, leurs fiançailles sur les réseaux sociaux.

De l’amour pour commencer cette année 2024. L’Australienne Ellie Carpenter (23 ans) et la Néerlandaise Danielle Van de Donk (32 ans), qui évoluent ensemble à Lyon depuis la saison 2021-2022, ont annoncé, ce lundi, leurs fiançailles dans un message posté sur les réseaux sociaux. Leur publication est accompagnée d’une photo sur laquelle Danielle Van de Donk pose avec une bague au doigt.

«Ma partenaire pour la vie», a également écrit la milieu de terrain passée par Arsenal. Les deux joueuses ont reçu en commentaires de nombreux messages de félicitions émanant de coéquipières en club ou en sélection comme Amel Majri, Eugénie Le Sommer, Wendie Renard ou encore Samantha Kerr.

Et le bonheur est présent aussi bien dans leur vie privée que sur le plan professionnel. Ellie Carpenter et Danielle Van de Donk ont connu de nombreux succès ensemble sous le maillot de l’OL, avec notamment deux titres de championnes de France (2022 et 2023) ou encore une Ligue des champions (2022). Et elles pourraient encore garnir leur palmarès cette saison avec un nouveau sacre hexagonal, alors que Lyon occupe la tête du championnat à mi-saison, avec 11 victoires en autant de rencontres.