PSG : Milan Skriniar forfait jusqu’à la fin de la saison ?

Touché à la cheville gauche, mercredi soir, lors de la victoire du PSG contre Toulouse (2-0), Milan Skriniar pourrait être opéré et forfait jusqu’à la fin de la saison.

Milan Skriniar refoulera-t-il les terrains cette saison ? Rien n’est moins sûr. Le défenseur slovaque a été touché à la cheville gauche, mercredi, lors du Trophée des champions remporté par le PSG contre Toulouse (2-0), et a cédé sa place à 20 minutes du coup de sifflet final. S’il doit encore passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure et la durée précise de son indisponibilité, il serait déjà forfait pour le 8e de finale aller (14 février) et retour (5 mars) de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, selon L’Equipe.

Danilo Pereira et Lucas Beraldo pour le remplacer

Mais l’ancien joueur de l’Inter Milan pourrait être absent plusieurs semaines, voire jusqu’à la fin de la saison. Sa blessure pourrait en effet nécessiter une intervention chirurgicale. A l’issue du match face au TFC, Luis Enrique s’était d'ailleurs montré pessimiste sur l’état physique de son joueur. «Je ne crois pas que ce soit une blessure légère. On attend les examens, mais je suis presque sûr qu’il ne pourra pas jouer les prochains matchs», avait déclaré l’entraîneur parisien.

Une absence prolongée serait un coup dur pour le PSG, déjà confronté aux blessures de longue durée de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, ainsi qu’au départ à la CAN d’Achraf Hakimi. Le club de la capitale possède néanmoins des solutions avec Danilo Pereira, qui a toujours été convaincant à chaque fois qu’il a été aligné, mais aussi Lucas Beraldo. Recruté cet hiver, le défenseur brésilien a fait ses premiers pas sous le maillot parisien, en remplaçant Milan Skriniar face aux Toulousains. Et il pourrait avoir un temps de jeu plus important qu’espéré avec l’absence de l’international slovaque.

En quête d’un milieu de terrain, le PSG pourrait aussi se décider à recruter un autre défenseur pour renforcer son secteur défensif avant la fin du mercato, le 31 janvier.