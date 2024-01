Trophée des champions : pourquoi Kylian Mbappé était-il énervé après la rencontre ?

Après la victoire du PSG contre Toulouse, mercredi, lors du Trophée des champions (2-0), Kylian Mbappé est apparu quelque peu agacé sur la pelouse du Parc des Princes au moment des festivités.

Un but, une victoire, et un trophée. Kylian Mbappé a entamé la nouvelle année de la meilleure des manières avec le 12e Trophée des champions remporté par le PSG, mercredi, contre Toulouse (2-0). Et l’attaquant français a participé au succès de son équipe en doublant la mise juste avant la pause (42e). Au coup de sifflet final, il est pourtant apparu quelque peu agacé sur la pelouse du Parc des Princes.

A l’issue de la remise du trophée, lui et le reste de ses coéquipiers devaient attendre que Marquinhos réponde aux questions du diffuseur avec la coupe. Mais le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été lassé de patienter et a été récupéré le trophée dans les mains d’un des membres du staff du club parisien, manifestant son mécontentement.

Kylian Mbappé ne voulait pas attendre pour fêter le titre hier soir #PSG #PSGTFC pic.twitter.com/l7iIP0K3jR — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) January 4, 2024

Une fois la coupe récupérée, Kylian Mbappé a immédiatement retrouvé le sourire et fêté ce titre avec les supporters parisiens ainsi que ses partenaires. Et il espère que ce titre est le premier d’une longue série cette saison. «On est content de rentrer avec le trophée. Je suis très motivé pour cette année. C’est très important. On a des titres à aller chercher. On en a déjà pris un, c’est chose faite. (…) On est vraiment déterminé, on a un groupe qui veut gagner des trophées», a-t-il confié en zone mixte.

Il en a également profité pour évoquer son avenir, alors qu’il est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et libre de signer dans le club de son choix depuis le 1er janvier. «Je n’ai pas pris ma décision encore. Je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été peu importe ma décision. (…) Ma situation à l’intérieur du club personne n’en parle et ça n’intéresse pas grand monde», a-t-il assuré.

A l’extérieur du club, sa décision est néanmoins très attendue. En France comme en Espagne, où le Real Madrid devrait à nouveau tenter de l’attirer.