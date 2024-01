Transferts : l’un des fils de Zinédine Zidane tout proche de quitter le Real Madrid

Quatrième et dernier fils de Zinédine Zidane, Elyaz Zidane (18 ans), qui évolue dans l’équipe de jeunes du Real Madrid, devrait quitter le club espagnol et rejoindre le Bétis Séville.

Un (nouveau) départ pour Elyaz Zidane ? Le quatrième et dernier fils de Zinédine Zidane serait sur le point de quitter le Real Madrid, où il évolue dans l’équipe des jeunes, pour rejoindre le Bétis Séville. Alors que son entraîneur, l’ancien défenseur madrilène Alvaro Arbeloa, ne semble pas compter sur lui, avec deux titularisations en 21 journées avec les U19 et aucune apparition en Youth League, le jeune défenseur (18 ans), champion d'Europe des moins de 17 ans avec la France en 2022, est à la recherche de temps de jeu en vue notamment du prochain Championnat d’Europe des moins de 19 ans avec les Bleuets de Bernard Diomède l’été prochain.

Et au Bétis, il remplacerait, au sein de l’équipe réserve, Nobel Mendy, qui a été promu en équipe première en raison de la blessure de Marc Batra et du départ à la CAN de Chadi Riyad. Comme lui, Elyaz Zidane, qui se distingue par sa grande taille (1m95), est capable d’évoluer aussi bien en défense centrale que sur le côté gauche. Une polyvalence qui plaît aux dirigeants du Bétis, et notamment au responsable du recrutement Óscar Carazo, qui est passé par le Real Madrid jusqu’en 2019 et qui connaît très bien Elyaz Zidane.

De quoi facilité sa venue, qui pourrait être rapidement finalisée. Et en cas de départ, il n’y aurait plus qu’un seul membre de la fatrie Zidane au Real Madrid avec Théo (21 ans), qui a récemment fait quelques apparitions dans le groupe de Carlo Ancelotti. L’aîné Enzo (28 ans) est quant à lui sans club, après une expérience à Fuenlabrada (Espagne) la saison dernière, alors que Luca Zidane (25 ans), gardien de but, évolue désormais à Eibar (D2 espagnole).