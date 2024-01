«Je veux jouer» : Victor Wembanyama souhaite participer aux JO 2024 avec l'équipe de France de basket

Victor Wembanyama a répété son envie de participer aux Jeux Olympiques 2024, l’été prochain à Paris (26 juillet-11 août), avec l’équipe de France de basket.

Victor Wembanyama participera-t-il aux JO 2024 ? C’est en tout cas sa volonté. Le jeune prodige français, qui dispute sa première saison en NBA, a répété son envie d’être présent l’été prochain à Paris pour disputer sa première grande compétition avec l’équipe de France de basket (26 juillet-11 août).

«C’est évidemment l’évènement majeur du basket français depuis quelques années. Comme je l’ai dit, je veux jouer à chaque fois. Donc, oui, si je suis sélectionné, si je suis disponible, je veux jouer, bien sûr», a confié, en conférence de presse, Victor Wembanyama (4 sélections), forfait pour l’Euro 2022 et qui avait dû renoncer à la Coupe du monde en septembre dernier.

A cette époque, «Wemby», fraîchement drafté aux Spurs de San Antonio, avait déjà évoqué sa présence. «Je serai bien sûr présent aux JO», avait-il assuré, en nourissant de sérieuses ambitions. «Réussir les JO, ce serait une belle histoire. Et il n’y aura pas d’autre but que l’or», avait-il ajouté. Et avec Victor Wembanyama, tous les espoirs seront permis pour Vincent Collet et les Bleus, vice-champions olympiques en titre.