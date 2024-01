Basketball : le plus vieux terrain au monde se trouve à Paris

Hôte d'une rencontre annuelle de saison régulière de NBA depuis 2019, Paris possède une part d'histoire de la balle orange, avec la présence du plus vieux terrain de basketball au monde.

Une tranche d'histoire du basketball au coeur de Paris. Ce jeudi 11 décembre, les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets joueront le match annuel de saison régulière de NBA à l’Accor Arena de Paris.

Mais plus de 130 ans avant Donovan Mitchell, Mikal Bridges et d’autres stars de la NBA, quelques joueurs ont eu l’honneur de jouer un match de basketball à Paris, et d'entrer discrètement dans l'histoire de la balle orange.

Hôte de la première rencontre de basket en Europe

C'est au coeur du 9e arrondissement de la capitale que se trouve le plus vieux terrain de basket au monde encore conservé dans son état d'origine. Propriété de la YMCA, la Young Men’s Christian Association, le gymnase du 14, rue de Trévise a été construit en 1893 par la YMCA Paris, grâce à des dons provenant du monde entier.

C’est également dans cette même salle que le continent européen a accueilli le premier match de basketball, le 27 décembre 1893, opposant des jeunes membres de l'association, formés par l'Américain Melvin Rideout.

Un match qui s'est déroulé deux ans après l'invention du basketball par le docteur James Naismith, professeur de sport au sein d’un YMCA dans l’état du Massachussetts.

Match de basketball en 1902. ©YMCA Paris



2024 lames proposées à l'adoption

Vieux de plus de 130 années, le parquet de chêne qui constitue le terrain de basketball du 14, rue de Trévise, ainsi que l’ensemble de la structure de cet immeuble de 4.200 mètres carrés, sont en cours de rénovation depuis plusieurs mois, avec un réouverture au public prévue avant les Jeux olympiques de Paris 2024.

©YMCA Paris

Avec le soutien de la Fondation du patrimoine, la YMCA Paris a lancé en février 2023 une campagne de mécénat participatif intitulée «Adopte une lame», qui propose aux donateurs «d’adopter» une lame du parquet de la salle de basket contre un don variant entre 100 et 1.000 euros. Un don qui permet également de voir son nom inscrit sur un futur mur des donateurs.

2024 lames ont été proposées à l’adoption sur le site adopteunelame.com depuis le lancement de la campagne. Parmi les donateurs figurent quelques noms connus comme les basketteurs français Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) et Nicolas Batum (Philadelphia 76ers).