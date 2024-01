CAN 2024 : voici les 5 favoris de la Coupe d’Afrique des nations

Le coup d’envoi de la CAN 2024 sera donné ce samedi 13 janvier en Côte d’Ivoire. Si les prétendants au titre sont nombreux, voici les 5 favoris.

Sénégal

Emmenés par Sadio Mané, les Lions de la Téranga, champions en titre, voudront conserver leur couronne en Côte d’Ivoire lors de cette CAN 2024. Une performance qui n’a plus été réalisée depuis l’Égypte en 2010. Placé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la Gambie et de la Guinée, le Sénégal sera forcément très attendu par les autres formations de la poule et devra se montrer très solide.

DeFodi Images / Icon Sport



Côte d’Ivoire

Pays hôte de cette Coupe d’Afrique des nations, les Éléphants ivoiriens, placés dans le groupe A avec la Guinée-Bissau, le Nigéria et la Guinée Equatoriale, auront à cœur de briller devant leur bouillant public et de conserver la Coupe à la maison. L’objectif sera de remporter un troisième titre après ceux de 1992 et 2015. Si l’effectif ivoirien, qui s’appuiera sur Sébastien Haller ou encore Nicolas Pépé en attaque, n’est pas forcément le plus puissant de l’histoire de la sélection, le sélectionneur français Jean-Louis Gasset est connu pour réaliser des prouesses.

PA Images / Icon Sport



Égypte

Finalistes malheureux de la dernière édition (battus aux tirs au but par le Sénégal en 2021), les Pharaons égyptiens et leur leader Mohamed Salah, qui se trouvent dans le groupe B (Cap-Vert, Ghana, Mozambique), voudront ajouter une huitième étoile à leur tunique pour confirmer que leur nation est bien la plus forte du continent africain.

PA Images / Icon Sport



Algérie

Comment ne pas mettre l’Algérie dans les favoris ? Vainqueurs en 2019 au terme d’une sublime compétition qu’ils ont survolé, les Fennecs ont connu une terrible désillusion en 2021 avec une élimination dès la phase de poules. Avec leur armada impressionnante (Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Islam Slimani, Fares Chaïbi, Rayan Aït-Nouri et Mohamed Amoura), les hommes de Djamel Belmadi, placés dans le groupe D (Angola, Burkina Faso et Mauritanie), visent bel et bien le titre.

PA Images / Icon Sport



Maroc

Demi-finalistes et véritable sensation de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar, les Lions de l’Atlas marocains seront forcément très attendus dans cette CAN. Placés dans le groupe F en compagnie de la RD Congo, de la Tanzanie et de la Zambie, les coéquipiers d’Achraf Hakimi rêvent d’atteindre les demi-finales pour la première fois depuis 2004 (battus en finale par la Tunisie chez elle). Reste à savoir s’ils seront capables d’être aussi solides qu’au Mondial et surtout tenir la pression. Même si la Coupe d’Afrique est totalement différente.

PA Images / Icon Sport



Les outsiders

Cameroun, Tunisie, Nigeria, Ghana et Afrique du sud.