Ligue 1 : pourquoi Clermont a-t-il reçu une prime de 50.000 euros de la Côte d’Ivoire après son sacre à la CAN 2024 ?

Le club de Clermont a reçu un chèque de 50.000 euros émanant de la Fédération ivoirienne de football après le sacre d’Emerse Faé et ses joueurs à la CAN 2024.

Le sacre des Éléphants à la CAN 2024 a fait des heureux. En Côte d’Ivoire évidemment, mais aussi en France. Et plus particulièrement du côté de Clermont. Grâce au titre décroché par Emerse Faé et ses joueurs, le club auvergnat, bon dernier de Ligue 1, a reçu un chèque de 50.000 euros émanant de la Fédération ivoirienne de football, selon les informations de L’Equipe.

Avant de devenir l’entraîneur adjoint de l’équipe de Côte d’Ivoire, Emerse Faé était à la tête de l’équipe réserve de Clermont avec un contrat courant jusqu’à fin 2024. Et, en juin 2022, les dirigeants clermontois ont accepté de libérer l’ancien milieu de terrain passé par Nantes et Nice à trois conditions. La première était l’organisation d'un match amical à Clermont avant le 30 juin 2024 et les deux autres concernaient deux primes de 25.000 euros chacune si la Côte d'Ivoire remportait la CAN avec Emerse Faé dans son staff et si l'ancien joueur devenait le sélectionneur de l'équipe nationale.

Ces deux dernières conditions se sont produites pendant la CAN avec Emerse Faé qui a remplacé Jean-Louis Gasset en plein milieu de la compétition, après une lourde défaite contre la Guinée équatoriale (0-4), puis avec le sacre des Éléphants en finale contre le Nigeria (2-1). Pour le plus grand bonheur de la Côte d’Ivoire mais aussi de Clermont.