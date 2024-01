Cleveland-Brooklyn, NBA Paris Game 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le NBA Paris Game 2024 entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets sera diffusée gratuitement et en clair, ce jeudi (20h), sur Canal+.

Un match de prestige. Le NBA Paris Game 2024, prévu ce jeudi, opposera les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets à l’Accor Arena de Paris. Et la rencontre sera diffusée en clair sur Canal+ à partir de 20h.

Cavs / Nets à la maison : Here we go !





Pour la 2e année consécutive, le #NBAParisGame sera disponible en CLAIR sur une chaîne du Groupe CANAL+ ! pic.twitter.com/nchUF5eUSu

— CANAL+ Sport (@CanalplusSport) October 3, 2023