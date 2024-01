JO 2024 : Kylian Mbappé et Victor Wembanyama seront-ils présents à Paris ?

Kylian Mbappé et Victor Wembanyama ont clamé à plusieurs reprises leur envie de participer aux JO 2024 à Paris, l’été prochain (26 juillet-11 août).

Antoine Dupont sera-t-il accompagné de Kylian Mbappé et Victor Wembanyama ? Le capitaine de XV de France a d’ores et déjà officialisé sa participation aux JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août) avec l’équipe de France de rugby à 7. Pour le footballeur du PSG et le basketteur des Spurs de San Antonio, le mystère reste entier. Même si l’un et l’autre ont clamé à plusieurs reprises leur envie d’être présents dans la capitale.

«Je veux les jouer et je pense que les gens ont envie que je sois là aussi», avait confié, en novembre dernier, Kylian Mbappé. «C’est évidemment l’évènement majeur du basket français depuis quelques années. Comme je l’ai dit, je veux jouer à chaque fois. Donc, si je suis sélectionné, si je suis disponible, je veux jouer, bien sûr», a déclaré, de son côté, Victor Wembanyama le week-end dernier. Et dans l’attente qu’une solution soit trouvée, les organisateurs espèrent leur participation.

«Ce serait formidable. (...) Ils ont envie d’être là. C’est une fierté d’avoir les plus grands sportifs de la planète, qu’ils soient français ou internationaux», a déclaré, ce mercredi, le président de Paris 2024 Tony Estanguet sur France Inter. Une façon aussi de mettre la pression pour s’assurer de la présence de deux des plus grandes stars du sport français, qui offrirait un rayonnement encore plus grand à ces Jeux Olympiques.