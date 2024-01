NBA Paris Game : Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs à l’affiche en 2025 ?

Selon la presse spécialisée américaine, les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama seront au programme du NBA Paris Game en 2025.

Un retour sur un parquet de la capitale pour Victor Wembanyama en 2025 ? L’ancien des Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois pourrait revenir à Paris le temps d’une rencontre NBA : en effet, les San Antonio Spurs devraient être l’une des deux franchises présentes dans le cadre du NBA Paris Game 2025.

Alors que la rencontre de cette édition 2024 opposera les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets, le média The Athletic a annoncé que la franchise du Texas aurait donné son accord de principe pour jouer à Paris et permettre à Victor Wembanyama de jouer sur le sol français, plus d’un an et demi après sa sélection à la Draft NBA 2023 en première position.

Et d’après nos confrères de L’Équipe, l’adversaire des Spurs pourrait être les Indiana Pacers, menés par l'étincelant Tyrese Haliburton, actuellement blessé.

Un retour à la maison déjà envisagé par Adam Silver

En ramenant Victor Wembanyama et les Spurs en France, la NBA s’offre un choix de luxe avec un phénomène mondial de retour dans son pays et une franchise grandement appréciée par le public français. Un public qui s’était démené afin d'obtenir des places pour les dernières rencontres de «Wemby» dans une équipe française.

Au cours d'un entretien à L’Équipe en juin 2023, le patron de la NBA, Adam Silver, avait déjà évoqué l’idée de faire revenir Victor Wembanyama à Paris le temps d’un match de saison régulière. «Il n'y a aucun doute que San Antonio trouverait un grand intérêt à venir à Paris, au moins autant que le public français serait heureux de voir Victor Wembanyama revenir jouer à la maison», avait-il déclaré.