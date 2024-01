Open d’Australie : un joueur français terrassé par des crampes et contraint à l’abandon en qualifications (vidéo)

Opposé à l’Italien Federico Gaio au 1er tour des qualifications de l’Open d’Australie, Laurent Lokoli a été victime de crampes dans le 3e set, et a été contraint d’abandonner.

Des images terribles. Laurent Lokoli était opposé, ce mercredi, à Federico Gaio au 1ertour des qualifications de l’Open d’Australie (14-28 janvier). Mais le joueur français (29 ans) n’a pu aller au terme de son combat avec l’Italien (4-6, 6-4, 3-2 ab.). Dans le 2e jeu du 3e set, il a été terrassé par des crampes, incapable d’esquisser le moindre geste. Aidé par son adversaire et l’arbitre, venus à son secours en lui apportant une chaise, le Corse a tenté de finir la rencontre, mais il a finalement jeté l’éponge quatre jeux plus tard, à bout de force et hurlant de douleur.

Le pauvre... Victime de crampes généralisées selon ses propres termes, le Français Laurent Lokoli n'a pu finir son match de qualif'.





Le pauvre... Victime de crampes généralisées selon ses propres termes, le Français Laurent Lokoli n'a pu finir son match de qualif'.

«Mon corps a fait des crampes généralisés et je ne pouvais plus bouger alors que j’étais devant au score. Forcément déçu, mais je suis allé au bout de ce que mon corps pouvait aujourd’hui», a-t-il posté sur son compte X (anciennement Twitter). Sans savoir ce qui lui est arrivé. «Pour le moment, je ne sais pas ce qui m’est arrivé, pourquoi mon corps s’est éteint d’un seul coup», a-t-il ajouté.

Salut tout le monde, merci à tous pour les messages de bienveillance.



Mon corps a fait des crampes généralisés et je ne pouvais plus bouger alors que j'étais devant au score.



Forcément déçu, mais je suis allé au bout de ce que mon corps pouvait aujourd'hui.



Place aux soins. pic.twitter.com/2G3PJVQqQA — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) January 10, 2024

Et Laurent Lokoli, qui avait intégré le tableau au dernier moment, peut nourrir de sérieux regrets. Le 277e joueur mondial avait remporté la 1ère manche et avait fait le break au début du 3e set. Mais il a été lâché par son corps. «La récupération se passe bien», a-t-il rassuré. Et c’est de loin qu’il va suivre les douze tricolores encore en lice pour tenter d’intégrer le tableau final du premier Grand Chelem de la saison.