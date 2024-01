Mexique : un joueur portant le nom de Zinedine Sidane a signé son premier contrat professionnel

Un joueur appelé Zinedine Sidane, en hommage à l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, a signé à 17 ans son premier contrat professionnel avec le club des Chivas de Guadalajara (Mexique).

Zinedine Sidane a signé son premier contrat professionnel au Mexique. Il ne s’agit pas d’une faute d’orthographe (enfin presque), ni de l’ancien nom de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, mais d’un espoir mexicain de 17 ans. De son vrai nom Zinedine Sidane Hernandez Quezada, le jeune homme s’est engagé avec les Chivas de Guadalajara, qui évolue en D1 mexicaine. Et si celui qui est déjà surnommé «Zizou» porte ce nom, c’est évidemment en hommage au Ballon d’or 1998, une des idoles de son père.

«C’est un joueur qui m’a vraiment marqué», avait confié José Gildardo au magazine So Foot en septembre dernier. Et si son nom s’écrit avec un «S» plutôt qu’un «Z», c’est «parce qu’au moment de l’enregistrer à l’état civil au Mexique, la personne ne l’a pas bien écrit», avait-il ajouté. «Mon père a toujours aimé les Chivas, mais je crois qu’il aime encore plus Zidane. Je n’ai jamais subi de moqueries par rapport à ça», a déclaré à ESPN le joueur, né en novembre 2006 et qui a regardé beaucoup de vidéos de Zinédine Zidane sur Youtube.

Mais l’ailier gauche est davantage fan de Neymar que de l’ancien entraîneur du Real Madrid. «J’aime son style de jeu, même si je souhaite avoir le mien», avait-il ajouté. Et dans la famille, il n’est pas le seul à porter le nom d’un illustre footballeur. Son frère aîné se prénomme Eder Jair en hommage aux ailiers brésiliens Eder et Jairzinho, alors que son frère cadet s’appelle Jared Borgetti en référence à l’ancien international mexicain.