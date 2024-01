UFC Fight night : le KO foudroyant d’un combattant russe à Las Vegas (vidéo)

Le combattant russe Magomed Ankalaev a terrassé Johnny Walker d’un KO dévastateur au 2e round, samedi soir, à l’UFC Fight Night organisé à Las Vegas.

Deux rounds et un KO dévastateur. Un peu moins de trois mois après le «no contest» (aucun vainqueur, aucun résultat) à Abou Dhabi, Magomed Ankalaev et Johnny Walker se sont retrouvés dans l’octogone, samedi soir, lors du main event de l’UFC Fight Night organisé à Las Vegas.

Et le combat ne s’est pas éternisé. Le combattant russe a terrassé le Brésilien avec deux crochets du droit surpuissants, qui ont couché son adversaire dès le 2e round, poussant l'arbitre à mettre un terme à la rencontre.

IL EST ÉNORME !!





Quel KO d'Ankalaev qui foudroie Walker d'un crochet venu d'ailleurs dès le 2e round !





Avec ce succès net et sans bavure, Magomed Ankalaev est désormais invaincu depuis 12 rencontres et affiche un bilan de 18 victoires pour seulement une défaite. Et alors qu’il occupe la 3e place du classement des mi-lourds, il est «prêt à combattre pour le titre», espérant pouvoir défier le champion en titre Alex Pereira pour la ceinture de la catégorie.