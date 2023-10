Francis Ngannou : Boxe, MMA… que va désormais faire le Camerounais après son combat contre Tyson Fury ?

Battu, mais impressionnant contre Tyson Fury samedi soir, le combattant de MMA Francis Ngannou a réussi ses débuts professionnels en boxe. Mais quelle va être la suite désormais pour lui ?

S’il n’a pas été officiellement élu «the baddest» dans sa bataille avec le boxeur anglais Tyson Fury, Francis Ngannou, la star du MMA et ex-champion de l’UFC, a réussi son pari et a fait honneur à son statut de combattant impressionnant pour sa première dans le noble art.

Face à Tyson Fury, grand favori de cet affrontement en sa qualité de champion invaincu WBC des lourds, le Camerounais de 37 ans a envoyé le Britannique au tapis au troisième round et a failli signer l'un des plus gros exploits de l'histoire de la boxe.

Il a remporté toute l'estime du monde de la boxe

À Riyad, lors d’un événement où de nombreuses légendes de la MMA et de la boxe étaient présentes, ainsi qu’un parterre incroyable de célébrités (Cristiano Ronaldo, Eminem…), celui qui a rejoint la PFL (Professionnal Fighters League) a surpris tout le monde. À commencer par son adversaire du soir, qui n’aura été que l’ombre de lui-même, offrant même la plus catastrophique prestation de sa carrière. «Ce n'était certainement pas prévu dans le scénario. Francis est un sacré combattant, un sacré cogneur, a reconnu le «Gipsy King». Je le respecte beaucoup. Il ne s'avançait pas, il restait en retrait et m'attendait. Il m'a donné probablement mon combat le plus difficile en dix ans.»

Et malgré sa défaite, qui a été critiquée par un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux, Francis Ngannou, entraîné par Mike Tyson pour ce combat, a surtout remporté toute l'estime du monde de la boxe. Car en plus du cœur qu’il a mis sur le ring, le «Predator» a surtout prouvé qu’il avait parfaitement bien travaillé sa boxe anglaise. Bien loin de la parodie offerte il y a quelques années par Conor McGregor contre Floyd Mayweather, l’ancien pensionnaire de la MMA Factory à Paris a montré une très belle technique.

MMA et boxe en 2024 ?

Mais alors à 37 ans, quelle va être la suite pour lui désormais ? Alors qu’il a rejoint la PFL et doit combattre à partir de 2024, le reverra-t-on sur un ring de boxe ? Avec la prestation qu’il a délivré, Francis Ngannou peut légitiment revenir dans le noble art.

«Je suis très heureux. Je n'ai pas gagné ce soir, je suis une bête blessée mais pas abattue, je suis prêt à combattre n'importe quand et je suis sûr que je vais m'améliorer, a d’ailleurs lâché Francis Ngannou après le combat. C'était mon premier combat de boxe, c'était une expérience de rêve. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances. Au début, j'étais un peu nerveux, c'était un nouveau sport pour moi. Mais maintenant, je sais que je peux le faire, tenez-vous prêt.»

Vu comment la soirée a attiré les foules, nul doute que les promoteurs seraient capables d’organiser une revanche contre Tyson Fury, mais aussi un autre «crossover» contre Deontay Wilder, qui s’était déjà dit partant, ou pourquoi pas Anthony Joshua…

Mais en attendant de revenir sur un ring, Ngannou va d’abord reprendre le fil de sa carrière en MMA avec des combats qui l’attendent au PFL dans les prochains mois. Son contrat stipule qu’il pouvait combattre en boxe en plus de l’octogone. Vivement la suite de l'aventure.