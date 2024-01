CAN 2024 : le sélectionneur du Ghana attaqué à l’hôtel par un supporter

Après la défaite du Ghana contre le Cap-Vert à la CAN 2024 (1-2), le sélectionneur des Black Stars Chris Hughton a été attaqué à l’hôtel de l’équipe par un supporter, qui a été arrêté par la police ivoirienne.

Entrée en matière houleuse pour le Ghana à la CAN 2024. Pour leur premier match, les Black Stars ont été surpris, dimanche soir, par une vaillante équipe du Cap-Vert (1-2). Et à leur retour à l’hôtel, situé à Abidjan (Côte d’Ivoire), ils ont été tancés par des supporters présents sur place. Notamment le sélectionneur Chris Hughton.

BREAK: One member of the Ghanaian supporters in Abidjan has been arrested for an attack on coach Chris Hughton at the team’s hotel.





It took the intervention of some Ghanaian diplomats who were around to save the coach.





The unidentified man has been handed to the Ivorian Police.

— Saddick Adams (@SaddickAdams) January 14, 2024