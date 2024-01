Open d’Australie : un Français en larmes à cause de violentes crampes (vidéo)

Opposé au Russe Daniil Medvedev, au 1er tour de l’Open d’Australie, le Français Terence Atmane a abandonné en larmes dans le 4e set à cause de violentes crampes.

Terrible fin de parcours pour Terence Atmane à l’Open d’Australie. Issu des qualifications, le natif de Boulogne-sur-Mer a été contraint d’abandonner, la nuit dernière, au 1er tour du premier Grand Chelem de la saison face au Russe Daniil Medvedev (5-7, 6-2, 6-4, 1-0). Tout avait pourtant bien commencé pour le 144e joueur mondial, qui a remporté le premier set.

Mais la situation a commencé à devenir plus compliquée par la suite. Alors que Daniil Medveded, qui disputait son premier match de l’année 2024, a recollé en empochant la 2e manche, Terence Atmane a été pris de violentes crampes à une jambe au début du 3e set, à l’image de Laurent Lokoli la semaine dernière. Incapable de servir et de jouer, il s’est accroché tant bien mal. Mais après avoir cédé le 3e set, il a fini par renoncer au début de la 4e manche.

Envahi par la déception et la douleur, le Nordiste, présent pour la première fois dans le tableau final d’un Grand Chelem, a terminé en larmes sur son banc après avoir été réconforté par son adversaire du jour. «C’est la première fois que ça m’arrive. C’est lié à 100 % au stress car physiquement je me sentais encore frais après mes qualifs», a confié Terence Atmane à l’issue de la rencontre. Au prochain tour, Daniil Medvedev, finaliste à Melbourne en 2021 et 2022, sera opposé au Finlandais Emil Ruusuvuori.

Parmi les autres tricolores engagés, Gaël Monfils, Ugo Humbert, Adrian Mannarino, Luca Van Assche, Hugo Gaston et Varvara Gracheva ont décroché leur billet pour le 2e tour, alors que Benjamin Bonzi, Constant Lestienne et Fiona Ferro ont été éliminés.