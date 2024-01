CAN 2024 : pourquoi les stades ne font-ils pas le plein en Côte d’Ivoire ?

Alors que le coup d’envoi de la CAN a été donné ce samedi 13 janvier en Côte d’Ivoire, la compétition est loin d’attirer les foules dans les stades, avec des tribunes très clairsemées.

C’est l’un des enseignements des premiers matchs de la CAN 2024. Depuis le début de la compétition en Côte d’Ivoire, les stades sont loin de faire le plein, avec des tribunes souvent clairsemées. C’était le cas samedi soir lors du match d’ouverture entre le pays hôte et la Guinée Bissau. La rencontre a attiré environ 37.000 spectateurs, alors que la capacité du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, près d’Abidjan, est de 60.000 places.

Un engouement plus important après le 1er tour ?

Pour expliquer cette «faible» affluence, les organisateurs ont indiqué que sur les 60.000 places disponibles, seules 50.786 étaient «exploitables» pour un match, après avoir enlevé les places dites «mortes», à savoir les sièges de sécurité, les sièges de remplacement et les places à visibilité réduite. Mais alors que 47.000 billets avaient été mis en vente, de nombreuses personnes auraient également acheté des tickets en ligne pour les revendre, sans y parvenir.

Mais cette rencontre n’était pas la seule concernée. Et pour pallier au manque de spectateurs, le maire de la ville de Bouaké, qui a accueilli lundi le match entre l’Algérie et l’Angola, a notamment été filmé en train de distribuer gratuitement des billets dans la rue pour ceux qui souhaitaient assister à la rencontre au stade la Paix.

Et les tickets à Bouaké virent le jour .#TotalEnergiesAFCON2023 #CAN2023 pic.twitter.com/rxFr0x06oR — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) January 15, 2024

Cette 34e édition de la CAN ne ferait toutefois pas exception aux précédentes. Les affluences sont en effet traditionnellement basses pour la plupart des matchs du 1er tour, avant que l’engouement ne devienne plus important par la suite. Les organisateurs ont néanmoins annoncé des «mesures» pour remédier à ce problème et faciliter l’accès à la billetterie de la compétition. Les billets réservés aux supporters des nations étrangères ou aux entreprises qui n’auraient pas trouvé preneur seront notamment remis en vente.

La CAF et le COCAN ont également encouragé «les populations à se rendre dans les points de vente physiques pour acquérir leurs billets». Au total, une cinquantaine de points de vente sont ouverts sur tout le territoire ivoirien. Et ces mesures devraient rapidement avoir un effet. «Vous verrez les résultats dans les 48 heures», a promis le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé.