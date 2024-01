Open d’Australie 2024 : l’incroyable point remporté par Richard Gasquet contre Carlos Alcaraz (vidéo)

Opposé à Carlos Alcaraz au 1er tour de l’Open d’Australie, Richard Gasquet a inscrit un magnifique point dans le tie-break du 1er set, avant de finalement s’incliner.

Un revers dont lui seul a le secret. Opposé à Carlos Alcaraz, ce mardi, au 1er tour de l’Open d’Australie, Richard Gasquet a fait mieux que résister. Notamment dans le 1er set. Le Biterrois, retombé au 131e rang mondial, a poussé l’Espagnol jusqu’au tie-break, où il a inscrit un point «d’anthologie» qui a duré près de 40 secondes.

Sur le service de son adversaire, le Français a pris le jeu à son avantage avec des frappes lourdes. Si le n°2 mondial est parvenu à renvoyer les attaques de Richard Gasquet, il est resté totalement impuissant face à son magnifique revers long de ligne, venu conclure un échange de 24 coups.

Avec ce point, le tricolore est revenu à 3-3, mais il a finalement perdu ce jeu décisif (7-5) et concédé la 1ère manche (7-6) après une heure et douze minutes d’une lutte intense. Et visiblement émoussé, il s’est écroulé par la suite en laissant filer le 2e set en à peine trente minutes (6-1), et en rendant définitivement les armes sur la Rod Laver Arena dans la 3e manche, après avoir sauvé quatre balles de match (6-2). Cette défaite pourrait être le dernier match à l’Open d’Australie de Richard Gasquet, qui fêtera ses 38 ans en juin prochain.

Parmi les autres tricolores engagés, ce mardi, à Melbourne, Arthur Cazaux, Arthur Fils, Océane Dodin et Clara Burel ont validé leur billet pour le 2e tour. Au contraire de Grégoire Barrère, battu en trois sets par l’Américain Tommy Paul (6-2, 6-3, 6-3).