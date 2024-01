Open d’Australie 2024 : un joueur britannique vomit après sa victoire

Dans la foulée de sa victoire au 1er tour de l’Open d’Australie contre l’Américain Marcos Giron (6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2), le Britannique Jack Draper a été pris de vomissements.

Au bout de ses forces et de son corps. Après plus de trois heures de jeu sous une forte chaleur, Jack Draper est venu à bout de l’Américain Marcos Giron en cinq sets, au 1er tour de l’Open d’Australie (6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2). Et le Britannique a terriblement souffert des températures élevées à Melbourne, en étant pris de vomissements dès la fin de la rencontre.

Vainqueur en cinq sets, Jack Draper serre rapidement la main de Marcos Giron pour aller poser une galette dans la poubelle. #ausopen #AusOpen2024 #AustralianOpen pic.twitter.com/W1c8uDC40u — Tennis Legend (@TennisLegende) January 16, 2024

Une fois le match remporté et tout juste après avoir serré la main de son adversaire, le 55e joueur mondial a couru vers la poubelle placée derrière sa chaise pour vomir sans prendre le temps de saluer l’arbitre. Loin d’être au meilleur de sa forme, Jack Draper a même mis un certain temps avant de quitter le court n°8.

Il va désormais devoir récupérer avant d’affronter au prochain tour, ce jeudi, un autre Américain en la personne de Tommy Paul, tombeur du Français Grégoire Barrère (6-2, 6-3, 6-3). Et les températures devraient être moins élevées.