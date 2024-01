«J’aime me connecter avec ce vieil ami» : Novak Djokovic évoque sa relation avec un arbre depuis 15 ans

A l’issue de sa victoire, ce mercredi, au 2e tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a évoqué la relation qu’il entretient avec un arbre depuis quinze ans.

Le secret de sa réussite ? Novak Djokovic est dans son jardin à l’Open d’Australie, où il détient le record de sacre avec dix titres. Le Serbe, forfait en 2022 en raison de son refus de se vacciner contre le Covid-19, est même invaincu à Melbourne depuis 2018, et sa défaite en 8e de finale contre le sud-coréen Chung Hyeon, après avoir enchaîné une nouvelle victoire, ce mercredi, au 2e tour contre Alexei Popyrin (6-3, 4-6 7-6, 6-3). Et il doit notamment ses performances sur les courts du premier Grand Chelem de la saison à son hygiène de vie, auquel il attache une très grande importance. Mais pas seulement.

Très connecté à la nature, il entretiendrait, depuis quinze ans, une relation particulière avec un arbre dans un jardin botanique tout proche, qui lui permettrait de se relaxer et de se ressourcer. «Il y a un arbre en particulier avec lequel j'entretiens une relation spéciale, depuis quinze ans. J'aime tous les recoins des jardins botaniques. Je pense que c’est un trésor incroyable pour Melbourne d’avoir un tel parc et une telle nature au milieu de la ville», a confié le n°1 mondial.

S’il n’a pas souhaité révéler de quel arbre il s’agissait, l’homme le plus titré de l’histoire en Grand Chelem s’est épanché sur la nature de cette relation. «J’aime m’ancrer et me connecter avec ce vieil ami. Je me suis connecté à cet arbre. Je l’aimais bien. J’aimais ses racines, son tronc, ses branches et tout le reste. J’ai donc commencé à y grimper il y a des années. C’est tout. J’ai juste une connexion», a-t-il ajouté.

Et Novak Djokovic pourrait rendre visite à son compagnon à branches pour faire le plein d’énergie et d’ondes positives avant d’affronter l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, tombeur de Gaël Monfils, au 3e tour.