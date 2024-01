Sénégal-Cameroun, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Favoris du groupe C, le Sénégal et le Cameroun s’affrontent, ce vendredi (18h), lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations.

Un duel au sommet. Favoris du groupe C, le Sénégal et le Cameroun s’affrontent, ce vendredi, lors de la 2e journée de la CAN 2024. Et les enjeux seront différents pour les deux équipes. Tenants du titre et vainqueurs contre la Gambie lors de leur entrée en lice dans la compétition (3-0), les Lions de la Teranga pourraient assurer leur qualification pour les 8es de finale en cas de nouveau succès face aux Camerounais.

De leur côté, les Lions indomptables n’ont déjà plus le droit à l’erreur. Tenus en échec par la Guinée (1-1), ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle contre-performance. Une défaite compromettrait sérieusement leur chance de qualification avant leur dernier match face à la Gambie.

Lors de leur dernière confrontation, en octobre dernier, le Sénégal s’était imposé, en amical, à Lens grâce à un but inscrit sur pénalty inscrit par Sadio Mané. Et l’ancien attaquant de Liverpool sera la principale menace du champion en titre avec le Messin Lamine Camara, auteur d’un doublé face aux Gambiens.

Le programme TV

Sénégal-Cameroun

2e journée de la phase de groupes

Vendredi 19 janvier

A suivre en direct à partir de 18h sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)