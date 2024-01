«À un moment, ce sera à mon tour de partir» : la déclaration de Kylian Mbappé sur la suite de sa carrière

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé a évoqué la suite de sa carrière, ainsi que son éventuelle participation aux JO 2024 à Paris, dans un entretien accordé à GQ.

Chacunes de ses déclarations sont épiées et décortiquées. Surtout à l’approche de la fin de son contrat avec le PSG, qui s’achèvera en juin. Et à moins de six mois de son terme, Kylian Mbappé est toujours en pleine réflexion sur son avenir, entre prolonger au PSG ou tenter une nouvelle aventure, notamment du côté du Real Madrid, où il est annoncé depuis plusieurs années. S’il n’a pas évoqué directement son futur, l’attaquant français s’est livré sur les joueurs qui ont quitté l’Europe pour rejoindre de nouveaux championnats, à l’image de ses anciens coéquipiers Neymar, désormais à Al-Hilal en Arabie saoudite, et Lionel Messi, parti à l’Inter Miami aux Etats-Unis, et indiqué qu'il pourrait lui aussi être amené à partir.

«Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C’est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin», a-t-il confié au cours d'une rencontre avec le magazine GQ, dans laquelle il parle de ses envies, de l’enchaînement des matchs, de l’équipe de France, du prochain Euro en Allemagne, mais aussi des JO 2024 à Paris.

En concertation avec les entraîneurs

Et si le capitaine des Bleus a répété son envie d’y participer, il ne forcera pas les choses. «Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais», a confié le champion du monde 2018.

La décision devrait être prise en concertation avec Didier Deschamps, Thierry Henry, qui sera à la tête de l’équipe de France aux JO, et bien sûr son futur club, que ce soit Paris ou un autre. Reste à savoir si sa participation fera partie des négociations.