Guinée-Équatoriale – Côte d’ivoire, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Guinée-Équatoriale et la Côte d’ivoire s’affrontent ce lundi 22 janvier lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne.

Attention danger. En difficulté dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, qui accueille cette CAN 2024, joue son avenir dans la compétition contre la Guinée-équatoriale ce lundi (18h sur beIN SPORTS 1).

Après une victoire face à la Guinée-Bissau (2-0), les Ivoiriens sont tombés contre le Nigéria (0-1). Troisième avec trois points, les coéquipiers de Seko Fofana gardent tout de même une grande chance de se qualifier avec la possibilité de terminer dans les 4 meilleurs troisièmes.

Dans le même temps, le Nigéria sera opposé à la Guinée-Bissau (18h sur beIN Sports 3).

Programme TV

Guinée-Équatoriale – Côte d’ivoire

CAN 2024

Lundi 22 janvier

18h sur beIN SPORTS 2