CAN 2024 : pourquoi le Maroc est-il déjà qualifié pour les 8es de finale ?

Avant de disputer son troisième et dernier match de poules contre la Zambie mercredi, le Maroc est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2024. Voici pourquoi.

C’est le sprint final. Alors que les derniers matchs de la phase de groupes de la CAN 2024 se disputent actuellement jusqu’à mercredi soir, le Maroc est lui déjà qualifié pour les huitièmes de finale avant même de jouer contre la Zambie.

La raison est simple. Le dénouement des groupes A et B. La Côte d'Ivoire et le Ghana terminent à la troisième place de leur poule respective avec 3 points pour les Elephants et deux pour les Black Stars.

Les Lions de l’Atlas, qui possèdent déjà quatre points (1 victoire contre la Tanzanie et un nul contre la RD Congo) est donc sûr de terminer au minimum troisième de son groupe F même en cas de défaite contre la Zambie.

Si cela est une première bonne nouvelle pour eux, les hommes de Walid Regragui voudront tout de même s’assurer la première place de la poule.