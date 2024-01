Karim Benzema : l’attaquant français, toujours écarté par son club, a demandé à quitter l’Arabie saoudite

Toujours écarté par Al-Ittihad, en raison son absence à la reprise il y a une dizaine de jours, Karim Benzema aurait demandé à quitter «temporairement» son club et l’Arabie saoudite.

L’avenir de Karim Benzema en Arabie saoudite s’obscurcit de jour en jour. Toujours écarté par Al-Ittihad pour avoir manqué la reprise, il y a une dizaine de jours, l’attaquant français a demandé à quitter «temporairement» son club et l’Arabie saoudite, seulement six mois après son arrivée en provenance du Real Madrid, a indiqué une source proche du club à l’AFP. Le Ballon d’or 2022 se sentirait «incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad à cause de la pression», a ajouté cette même source.

Sous contrat jusqu'en 2026

Alors qu’un prêt dans une autre équipe du championnat saoudien lui a été proposé, Karim Benzema aurait décliné cette option, privilégiant un départ de l’Arabie saoudite pour un prêt en Europe, où Chelsea serait notamment intéressé pour s’attacher ses services. Mais les portes seraient fermées. «Il n'y a aucune option pour que Karim Benzema parte ce mois-ci», a assuré une source proche du Fonds souverain saoudien (PIF).

Le joueur formé à Lyon, sous contrat jusqu’en 2026, se retrouve donc dans une impasse et sa situation ne semble pas prête de s’arranger. Malgré ses 12 buts et 5 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, il est la cible de nombreuses critiques depuis plusieurs semaines tant pour son rendement sur le terrain que son comportement. En cause, ces absences répétées suivies de son retour à Jeddah seulement jeudi dernier avec plusieurs jours de retard.

Écarté du stage de préparation à Dubaï, il a une réunion «très animée» et «houleuse» sur son avenir avec le conseil d’administration du club et son entraîneur Marcel Gallardo. Et en attendant qu’une solution ne soit trouvée, il s’entraîne seul à deux semaines de la reprise du championnat saoudien. Reste à savoir si cette reprise se fera avec ou sans Karim Benzema.