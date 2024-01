Football : l'ancien joueur du PSG Ezequiel Lavezzi interné dans un établissement spécialisé en psychiatrie

Depuis fin décembre, le cas d’Ezequiel Lavezzi, ancien joueur du PSG, fait couler beaucoup d’encre. Hospitalisé en Uruguay pour des circonstances mystérieuses, le retraité de 38 ans a été de nouveau admis dans un hôpital spécialisé en psychiatrie, à Buenos Aires, en Argentine.

Mais que se passe-t-il avec Ezequiel Lavezzi ? Depuis l’annonce de sa retraite sportive fin 2019, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain enchaîne les mésaventures. Elles ont commencé en mai 2020 avec une histoire de chantage à la sextape. Puis, plus récemment, plusieurs affaires autour de l’ancien international argentin intriguent. Le 20 décembre dernier, en Uruguay, «Pocho», comme il est surnommé, a été admis à la clinique de Cantegril après un «accident domestique». Lors de celui-ci, l’ancien joueur parisien a été blessé à l’abdomen et s’est fracturé la clavicule. Une blessure subie dans des circonstances qui restent mystérieuses.

Toujours fin 2023, selon le média italien Corriere della Sera, Ezequiel Lavezzi aurait été victime d’une escroquerie de plus de 27 millions d’euros par son ex-agent Alejandro Mazzoni. Mais aujourd’hui, un nouvel épisode troublant vient inquiéter les fans de l’Argentin. L’ancien international aurait été admis dans un hôpital spécialisé en psychiatrie et santé mentale à Buenos Aires, en Argentine.

Une retraite malheureuse

«C’est dur. Mais il faut que je le fasse, que je réoriente ma vie, mes habitudes. Et tout cela, je dois le faire pour mon fils. J’avais dépassé les limites. J’ai essayé de me 'nettoyer’ seul mais je n’ai pas pu. Il n’y avait pas d’autre choix que de venir ici», aurait affirmé l’ancien attaquant, âgé de 38 ans, à un proche, selon le témoignage du journaliste argentin Matias Vazquez le 16 janvier dernier, relayé par L’Equipe.

Après l’Uruguay, c’est la deuxième fois en trois semaines que l’ancien footballeur est hospitalisé. Mais les circonstances autour de son hospitalisation restent encore très floues. Dès son accident en Uruguay, les médias avaient alors parlé d’un coup de couteau à l’abdomen, d'une fracture à l’abdomen puis d'un accident domestique. Par la suite, l’avocat de l’ancien joueur de Naples avait confié sur une chaîne de télévision argentine que Lavezzi «aurait entendu des voix», le menant à s’infliger lui-même les blessures à l’aide de ciseaux. Les théories autour de l’état de santé de l’ex-parisien ne cessent de fleurir.

Une overdose ?

Et après son hospitalisation dans l’établissement spécialisé en psychiatrie à Buenos Aires, les médias évoquent cette fois une overdose de la part d’Ezequiel Lavezzi. Et comme pour «l’accident domestique» en Uruguay, c’est son fils Tomas, 18 ans, qui vient défendre l’ancien footballeur. «Mon père va bien et est en traitement, arrêter d’inventer des choses. Il ne souffre d’aucune overdose ni de rien de ce qui est dit», a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

En décembre dernier déjà, le fils de l’ancienne gloire argentine avait haussé le ton auprès des médias. «Pocho va bien, il se remet de cet incident domestique. À tous ceux qui se sont inquiétés pour mon père, il va bien. Arrêtez d’inventer des versions car derrière il y a une famille», avait alors écrit Tomas. Ezequiel Lavezzi ne semble donc pas vivre sa retraite comme il l’entendait. En 2019, après son dernier match professionnel, il avait affirmé avoir envie de profiter de ses enfants et de sa famille. Pour le moment, c’est son fils qui s’occupe de le défendre.