Football : Luis Enrique de retour à Barcelone pour remplacer Xavi ?

Alors que Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, Luis Enrique serait désiré par les joueurs pour s’installer sur le banc du club catalan.

Il n’ira pas plus loin. Dans la foulée de la défaite du FC Barcelone, samedi, contre Villarreal en Liga (3-5), Xavi a annoncé son départ à l’issue de la saison. «Le 30 juin, je quitterai le club, c’est une décision que j’ai prise avec le président, avec le staff», a lâché l’ancien milieu de terrain en conférence de presse, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025. Depuis cette annonce, plusieurs noms circulent pour lui succéder avec notamment Thiago Motta, Rafaël Marquez ou encore Giovanni van Bronckhorst.

Mais les joueurs auraient fait eux leur choix et un nom fait l’unanimité avec Luis Enrique, selon le média Sport. Ancien joueur (1996-2004) et entraîneur (2014-2017) du Barça, l’ancien milieu terrain a toujours laissé la porte ouverte à un retour en Catalogne, où il a notamment remporté la Ligue des champions en 2015 et deux titres de champion d’Espagne (2015 et 2016). Il connait également plusieurs membres du vestiaire comme Sergi Roberto, Ter Stegen, Pedri, Gavi aini que Ferran Torres, pour ne citer qu'eux.

Mais une arrivée paraît aussi incertaine que compliquée. Débarqué l’été dernier au PSG, où il a remplacé Christophe Gatlier, Luis Enrique est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2025. Et les dirigeants parisiens ne devraient pas le laisser partir aussi facilement. Très satisfaits de ces débuts à la tête du club, ils misent beaucoup sur lui pour mener à bien leur projet. Même si dans le football, rien n’est jamais acquis.