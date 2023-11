Golf : un coup de Rory McIlory finit sur les genoux d’une spectatrice (vidéo)

A Dubaï, pour le DP World Tour Championship de golf, Rory McIlroy a vu son coup, au départ du trou n°13, finir sur les genoux d’une spectatrice assise sur l’herbe.

Un coup plus qu’improbable. Rory McIlroy est actuellement à Dubaï pour le DP World Tour Championship de golf, également disputé par les Français Julien Guerrier, Matthieu Pavon et Antoine Rozner. Et le numéro 2 mondial a vu son coup de fer, au départ du trou n°13 (par 3, 193m), finir sur les genoux d’une spectatrice. La jeune femme était assise sur l’herbe lorsque la balle de l’Irlandais a terminé sa course sur ses genoux.

Situation exceptionnelle pour Rory McIlroy... Comment jouer sa balle ⁉





Tour 1



#DPWTC | #RolexSeries pic.twitter.com/qokhjTLNph — CANAL+ Golf (@Canalplusgolf) November 16, 2023

Amusée par cette situation pour le moins cocasse, cette dernière n’a pas esquissé le moindre geste pour ne pas pénaliser le golfeur. A son arrivée, Rory McIlroy a également pris la scène à la rigolade. Il a fait semblant de jouer avant de faire appel à l’arbitre en chef pour trancher sur la manière de jouer le coup. Ce dernier lui a finalement accordé un drop sans pénalité.

Mais cela ne l’a pas empêché de réaliser un nouveau bogey (un coup au-dessus du par). Et le leader de la Race to Dubaï a terminé sa journée en rendant une carte totale de -1 avec notamment 4 bogeys. Mais il est assuré de rester en tête peu importe son résultat cette semaine aux Émirats arabes unis.