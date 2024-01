«Ce que j’ai fait est horrible» : un défenseur anglais a eu un 2e enfant avec son amante pendant la grossesse de sa femme

Le défenseur anglais de Manchester City et de l’équipe d’Angleterre Kyle Walker a eu un 2e enfant avec son amante, alors que sa femme est enceinte de leur 4e enfant.

Ses déboires conjugaux ont beaucoup fait parler en Angleterre. Kyle Walker (33 ans) a fait les gros titres outre-Manche après avoir eu un 2e enfant, une petite fille née il y a cinq mois, avec son amante Lauryn Goodman, alors que sa femme Annie Kilner est actuellement enceinte de leur 4e enfant. Le défenseur de l’équipe d’Angleterre (81 sélections) et de Manchester City avait déjà eu un fils avec la jeune femme en avril 2020, lors d’une séparation avec son épouse.

Kyle Walker confesses to betraying wife Annie Kilner in astonishingly honest interview https://t.co/Hpm6B1JW3v pic.twitter.com/CSC7aoOiyq — The Sun (@TheSun) January 28, 2024

Aujourd’hui séparé de sa compagne, Kyle Walker a présenté ses excuses, tout en assumant ses responsabilités. «Ce que j’ai fait est horrible et j’en assume l’entière responsabilité», a-t-il confié dans une interview accordée au Sun. «J’ai fait des choix idiots et pris des décisions idiotes. Je n’arrive pas à penser ou à imaginer ce que traverse Annie. J’ai essayé de lui demander mais c’est douloureux et blessant. L’homme qui était censé l’aimer, prendre soin d’elle et être là pour elle, a fait ça», a ajouté le joueur.

Il a pensé à quitter l'Angleterre

Avant que le scandale n’éclate et que les deux femmes ne soient au courant de la situation, Kyle Walker a pensé à quitter l’Angleterre pour rejoindre le Bayern Munich. Il avait même accepté une offre du club allemand. «J’ai essayé de m’échapper. Est-ce que je voulais quitter City ? Non, bien sûr que non. Nous sommes actuellement la meilleure équipe du monde. Mais c’était une chance de m’éloigner de l’Angleterre et des médias que j’allais avoir», a-t-il déclaré. Mais après réflexion, il a finalement décidé de rester pour ne pas être loin de sa famille lorsque son «secret» serait révélé.

Et la vérité a fini par éclater pendant les fêtes de fin d’année lorsque Lauryn Goodman a envoyé un message à Annie Kilner sur Instagram, en y ajoutant une photo du footballeur et d’elle lors d’une sortie dans un parc avec les deux enfants. «Je savais que quelque chose allait arriver quand je suis rentré de la Coupe du monde des clubs car j’ai eu une conversation avec Lauryn. Elle criait au téléphone, disant qu’Annie était enceinte. J’ai dit qu’elle ne l’était pas. Ce n’étaient pas ses affaires. Je sentais que je devais lui mentir car je savais que si je lui disais la vérité, ça allait exploser. La grossesse a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase», a-t-il lâché.

En plein divorce, Kyle Walker a quitté le domicile familial et a senti le besoin de s’exprimer. «C’est ma faute. C’est entièrement de ma faute. C’est ce que j’ai fait. Mais les enfants sont innocents dans tout cela et cela doit être au premier plan des préoccupations de tous. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Mais j’avais besoin de donner une explication. Ma famille, les enfants ont assez souffert… et c’est moi qui suis responsable», a-t-il conclu.