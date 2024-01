Al Nassr-Inter Miami, le choc entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En tournée en Arabie saoudite, l’Inter Miami de Lionel Messi va affronter Al-Nassr et Cristiano Ronaldo, ce jeudi (19h), lors de la Riyadh Season Cup.

Le dernier affrontement d’une longue rivalité ? Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont se retrouver, ce jeudi, avec leur club respectif de l’Inter Miami et d’Al-Nassr lors de la Riyadh Season Cup, tournoi amical organisé en Arabie saoudite réunissant également Al-Hilal. Et cette rencontre pourrait être l’ultime confrontation entre l’Argentin, qui a décroché huit Ballons d’or, et le Portugais, sacré cinq fois Ballon d’or, même si la présence de l’ancien mancunien est encore incertaine en raison d’une blessure.

Au cours de leurs immenses carrières, les deux joueurs se sont affrontés à 37 reprises, dont 30 fois dans le Clasico en Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et au nombre de succès, Lionel Messi mène avec 17 victoires contre 11 pour Cristiano Ronaldo (9 matchs nuls).

Leur dernier duel remonte à il y a tout juste un an, déjà à Riyad, lors d'un match amical remporté par le PSG de Lionel Messi contre une sélection des meilleurs joueurs du championnat d’Arabie saoudite emmenée par Cristiano Ronaldo (5-4). Ce jour-là, ils avaient participé au festival offensif. Le champion du monde argentin avait ouvert le score avant que «CR7» n’inscrive un doublé. Et, un an plus tard, ils ne se priveront pas d’assurer encore le spectacle.

Le programme TV

Al-Nassr-Inter Miami

Match amical

Jeudi 1er février

A suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur beIN SPORTS 3 et DAZN (disponibles via MyCanal)